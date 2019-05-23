«Я хотел показать их истинное лицо»: мужчина, которого обматерила депутат КПРФ, рассказал о провокации

Общественно принято, что ругаться матом – плохо и нельзя и даже незаконно. Однако, депутата Ивановской областной думы от КПРФ Юлию Тимофееву это не остановило.

« *** (человек нетрадиционной сексуальной ориентации), твой удел дристать в штаны, пардон, в юбку…» - приголубила женщина своего собеседника в «Одноклассниках».

Оппонент – исключенный из партии за сквернословие в интернете Алексей Огурцов, ответил:

«Овца, это килт…».

Скриншот/ok.ru

Беседа состоялась в комментариях к фотографии заброшенной могилы ветерана. Ее женщина разместила на своей странице, сопроводив обращением к губернатору региона, мол, безобразие какое. Подписчики этого не оценили и обвинили женщину в пиаре. Тимофеева сравнила Огурцова с педофилом, он ее – истеричной дуррой. Холивар вышел за рамки социальной сети и разгорелся крупный скандал. Общественный гнев обрушился на женщину-депутата.

Роль громоотвода на себя принял Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ Александр Бойков, постаравшись показать всем, что женщину наказали, но не сильно журить коллегу по цеху:

- Мы, конечно, ее (Тимофееву) не защищаем. – заявил Бойков. - Статус депутата не позволяет общаться подобным тоном, но в то же время мы понимаем, что депутат – такой же человек, и эмоции у него тоже могут быть. А он (Огурцов), он же мужик! Должен признать, что оскорблял женщину и извиниться!

Она, кстати, извинилась. Все там же, в «Одноклассниках», и с заметной неохотой:

«Если мой тон в переписке показался слишком резким и кому-то обидным, примите мои извинения, это просто эмоции».

А на прошедшем заседании фракции Тимофеевой высказали предупреждение. Но этим дело может не закончиться. В региональном отделении партии из-за скандала будет разбирательство.

Скриншот/ok.ru

Тем временем, ситуацию прокомментировал Алексей Огурцов

- Дело в том, что я спокойно к этому отношусь. Как я говорил, еще будучи членом КПРФ: «Вас не надо обливать дерьмом, вы сделаете все сами». Вот вам наглядный пример. Задача стояла просто показать, что из себя представляют эти люди реально. И я это сделал.

По словам Огурцова, его чувства или репутация никак не пострадала. Поэтому предпринимать что-либо он не собирается. Как, впрочем, и извиняться.

-Мне не за что извиняться. Это моя гражданская позиция.

Скриншот/ok.ru

Алексей Огурцов считает, женщина-депутат уже получила от партии не только предупреждение, но и ценные указания, как себя вести дальше…

В обкоме на просьбу связать нас с Юлией Тимофеевой сообщили, что сегодня она занята на выезде, и дали ее номер телефона, по которому дозвониться до депутата так и не удалось