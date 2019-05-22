2019-05-22T15:44:30+03:00
Кострома

В Костромской области хотят запретить продажу молодым людям вейпов и электронных сигарет

Ограничение коснется только несовершеннолетних жителей региона
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Костромской области хотят запретить продажу молодым людям вейпов и электронных сигарет.В Костромской области хотят запретить продажу молодым людям вейпов и электронных сигарет.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Костромской области хотят запретить продажу детям до 18 лет вейпов, электронных сигарет, электронных парогенераторов, кальянов и прочих устройств, позволяющих имитировать курение табака. Также под запретом будут жидкости для электронных систем доставки никотина. Кроме того, что все это нельзя будет продавать несовершеннолетним, также будет введено табу на использование изделий в образовательных учреждениях и на детских площадках.

Также предлагается у входа в ночные клубы, кафе, кальянные, то есть в заведения, в которых употребляют алкоголь и табакозаменяющую продукцию, размещать таблички с возрастным ограничением посетителей.

- Этот законопроект направлен на охрану здоровья детей, - пояснили в областной администрации.

Документ направлен на рассмотрение в Костромскую областную Думу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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