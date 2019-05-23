2019-05-22T10:59:52+03:00
Кострома

Пьяный костромич «заминировал» банк, в котором взял кредит

Мужчину задержали по горячим следам
Роман РЫЖИКОВ
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Сотрудники полиции нашли звонившего и доставили в отделСотрудники полиции нашли звонившего и доставили в отделФото: Михаил ФРОЛОВ
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Странный, к тому же, противозаконный поступок совершил 49-летний костромич. В самый разгар понедельника подвыпивший мужчина решил пошутить: он позвонил сотрудникам одного из банков в центре города и сообщил, что в их здании заложена бомба. Естественно, работники немедленно позвонили в полицию.

На место были стянуты силы костромской полиции, здание оцепили и эвакуировали. К счастью, никакой бомбы не обнаружили. Зато вскоре нашли телефонного террориста и доставили его в отдел.

Полицейским он сказал, что немного перебрал и решил подшутить над выдавшими ему кредит сотрудниками.

Шутка закончилась уголовным делом по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»

ИСТОЧНИК KP.RU

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