Ярославцы пострадали от псевдоврачей, которые ставили несуществующие диагнозы и лечили за огромные деньги

В Ярославле возбудили уголовное дело на одну из известных сетевых медицинских клиник страны. Сотрудники учреждения ставили ложные диагнозы, вынуждая пациентов платить огромные деньги за лечение.

Ярославцы рассказали, что приходили в клинику на улице Флотской даже не со симптомами, а просто на легкое обследование. Пострадавшие уверяют, что их заманивали «холодными звонками» – эффективным способом продаж медицинских услуг. Сотрудники call-центров входили к людям в доверие и убеждали их проверить свое здоровье. Дальше дело было за малым: поставить пожилым людям диагнозы, которые требуют неотложного и дорогостоящего лечения. Для оплаты они предлагали пациентам оформить кредиты.

Деятельностью медицинских центров заинтересовалась полиция.

– Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве и коллегами из Чувашской Республики выявлена крупномасштабная криминальная схема хищения денежных средств граждан под предлогом оказания платных медицинских услуг, – прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

От рук лжеврачей по всей России пострадало около 11 тысяч граждан. Общий ущерб составил не менее 1 миллиарда рублей. Было возбуждено уголовное дело.

В Ярославле, Москве, Санкт-Петербурге, а также в Чувашской Республике, Владимирской, Калужской, Рязанской областях проведено более 50 обысков в жилых помещениях и офисах. Там обнаружили деньги, компьютеры, телефоны, электронные носители и бухгалтерские отчеты. Все это поможет раскрыть преступление.

К следователям доставлены 25 человек.

– Мероприятия по установлению всех лиц, причастных к указанной противоправной деятельности, продолжаются, – сообщили в ведомстве.