За порчу электросчётчиков предусмотрена административная и уголовная ответственность

Филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» реализуется проект по созданию системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных путем установки «интеллектуальных» приборов учета у потребителей Ярославской области. На данный момент в регионе установлено более 40 тысяч таких приборов учета.

«Интеллектуальные» счетчики обеспечивают высокую точность учета электроэнергии и способны автоматически передавать данные о потребленной электроэнергии. Все расходы по их монтажу берет на себя электросетевая организация. Установка подобных приборов учета без материальной нагрузки на абонента выгодна всем добросовестным потребителям электроэнергии. Применение автоматизированной системы контроля учета также сокращает эксплуатационные расходы компании, повышает энергоэффективность и способствует снижению потерь электроэнергии.

Вандализм и порча дорогостоящих приборов учета вредят законопослушным потребителям, вызывая перебои в электроснабжении. По всем фактам порчи приборов учета филиалом «Ярэнерго» подаются соответствующие заявления в правоохранительные органы. Подобные действия по законодательству расцениваются как правонарушения, влекущие за собой административную и уголовную ответственность. Дополнительно разбитые злоумышленниками шкафы учета со счетчиками электроэнергии могут выступить угрозой для жизни и здоровья жителей, в особенности детей, так как они устанавливаются в доступных местах, удобных для визуального контроля показаний, а прикосновение к оголенным токоведущим конструкциям поврежденного оборудования может привести к поражению электрическим током.

Помимо этого, потребленная в обход счетчика электроэнергия является, по сути, похищенной. Неучтенная электроэнергия принимается в расчет при формировании тарифа и по итогу за нее приходится расплачиваться всем потребителям. А штрафы для похитителей значительно превышают суммы за потребленную электроэнергию по счетчику.

Филиал «Ярэнерго» просит жителей проявить бдительность в целях предотвращения случаев обесточивания по вине злоумышленников. Любую информацию, касающуюся выявления фактов порчи, вандализма хищения энергооборудования или незаконного подключения жители области могут сообщить по номеру бесплатной прямой линии МРСК Центра 8-800-50-50-115 или направить на отдельный почтовый ящик vorunet@mrsk-1.ru