2019-05-21T13:29:02+03:00
Кострома

В Костроме фура упала на легковушку

В причинах необычного ДТП разбирается Госавтоинспекция
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Костроме фура упала на легковушку. Фото: группа "ДТП Кострома" в "ВКонтакте".В Костроме фура упала на легковушку. Фото: группа "ДТП Кострома" в "ВКонтакте".
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Необычное происшествие случилось 20 мая в Костроме. На перекрестке Второй Волжской и Профсоюзной улиц огромная фура завалилась боком на легковой автомобиль.

- Блин, вот так стоишь, никого не трогаешь, а тебе на голову фура падает, - удивляются костромичи в соцсетях.

При этом очевидцы называют разные версии причин происшествия. Одни считают, что у грузовика возникла проблема с колесом. Некоторые даже утверждают, что слышали взрыв покрышки. Другие уверены, что фура завалилась на повороте из-за груза.

- На повороте груз, вероятнее всего, отклонился или ушел в обратную сторону относительно поворота, тем самым вызвав поломку на правой стороне, что и повлекло за собой дальнейшее опрокидывание, - предполагают в группе «ДТП Кострома».

К счастью, в аварии никто серьезно не пострадал. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбирается Госавтоинспекция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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