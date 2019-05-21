Порядка 20 строительных тендеров проводит «Макси» в Рыбинске

Сейчас «Макси» проводит порядка 20 тендеров по таким работам, как монтаж витражей, композитных панелей, архитектурного профлиста, металлических дверей, окон, а также тендеры на внутренние отделочные работы и разработку грунта прилегающего участка. Полный список тендеров, а также правила отбора контрагентов, опубликованы на сайте.

Участвовать в тендерах может любой желающий. Процедура проста: не нужно готовить гору бумаг, для того чтобы приняли заявку. Ознакомиться с техническим заданием и загрузить свое коммерческое предложение можно прямо на сайте. Сбор заявок от участников идет не меньше двух недель. Как правило, в каждом тендере участвуют 20-30 компаний, хотя бывает, что доходит и до 70 на одну заявку.Ключевые критерии, по которым «Макси» оценивает контрагентов, – это цена, сроки, качество и репутация компании. Сформировав короткий список участников, «Макси» проводит финальные торги и заключает контракт с победителем. Все тендеры дополнительно проверяет контрольная служба компании.

Подрядчики, которые уже сотрудничают с «Макси», среди преимуществ совместной работы особенно отмечают финансовую дисциплину и оперативное решение вопросов

«Макси» работает на рынке коммерческой недвижимости уже более 15 лет и является одним из крупнейших девелоперов региональной торговой недвижимости России. Подрядчики, которые уже сотрудничают с «Макси», среди преимуществ совместной работы особенно отмечают финансовую дисциплину и оперативное решение вопросов.

– Наши партнеры знают, что если они заключили с нами контракт и выполнили работу, то получат оплату вовремя. Недопустима ситуация, когда со строителями рассчитываются квадратными метрами или затягивают оплату на год, – говорит начальник отдела закупок и тендеров «Макси» Дмитрий Парыгин. – У нас есть собственный департамент проектирования, поэтому мы быстро реагируем на изменение условий, при необходимости можем оперативно поменять проектные и технологические решения.

Как рассказали в компании, гипермаркет на ул. Фурманова, 4, откроется в 4-м квартале 2019 года. Строительство объекта идет по графику. Обратиться по вопросам участия в тендерах можно в отдел закупок и тендеров: tender@maxi-net.ru.