На время ЕГЭ в Ярославле попросили остановить стройки и ремонты
В Ярославской области на этой неделе стартует основной период сдачи выпускных экзаменов в школах. В пятницу, 24 мая, начнется аттестация в 9 классах, а 27 мая – в 11 классах. В Ярославле будет организовано 18 основных пунктов сдачи ЕГЭ. Еще два пункта откроется на дому у детей с ограниченными возможностями здоровья.
- В этом году ЕГЭ в Ярославле будут сдавать 2845 выпускников 11 классов. Это на 212 человек больше, чем в прошлом году, - рассказала директор департамента образования Ярославской области Елена Иванова.
Как и прежде, в 11 классах для получения аттестата нужно будет сдать два обязательных предмета – русский язык и математику. Экзамен по математике будет проходить на базовом и профильном уровне. В департаменте образования отметили, что более 60% школьников в этом году предпочли сдавать предмет на профильном уровне. Остальные предметы дети вправе сдавать по выбору. Уже сейчас известно, что одним из самых популярных экзаменов у выпускников, как и всегда, стало обществознание. Его выбрали 51% участников ЕГЭ.
В этом году в процессе сдачи ЕГЭ произошли некоторые изменения. В частности, Ярославская область вошла в число пилотных регионов, в которых экзаменационные задания будут присылать прямо в пункты приема ЕГЭ по Интернету. Для сравнения в прошлом году задания присылали на CD-дисках. По окончанию экзамена работы выпускников будут сканироваться и опять же по Интернету передаваться в центр обработки информации. По мнению Рособрнадзора, это пресечет любую возможность как-то повлиять на результаты.
В мэрии Ярославля рассказали, чтобы процесс произошел без сбоев, в аудиториях заменили всю технику на более новую. Также в каждой аудитории заменили видеокамеры.
- Теперь все камеры у нас с большим углом обозрения, - уточнила Елена Иванова.
В пунктах приема экзаменов будут дежурить общественные наблюдатели медики, полиция, перед входом в аудитории учеников будут обследовать ручными металлоискателями. Кроме того, департамент позаботился и еще об одном немаловажном нюансе проведения ЕГЭ.
- Из практики прошлых лет мы знаем, что дети остро реагировали на такие виды работ, как забивание свай или аварийные работы проводятся, техника шумит, - рассказала Иванова.
Поэтому департамент образования разослал письма с графиками проведения ЕГЭ в организации, работающие на территории города, чтобы они по возможности отложили все шумные работы в этот период.
НА ЗАМЕТКУ
Расписание ЕГЭ-2019
27 мая – география, литература
29 мая – математика
31 мая – история, химия
3 июня – русский язык
5 июня – иностранные языки (письменно), физика
7 июня – иностранные языки (устно)
10 июня – обществознание
13 июня – биология, информатика и ИКТ
Резерв
17 июня – география, литература
18 июня – история, физика
20 июня – биология, информатика и ИКТ, химия
24 июня – математика
26 июня – русский язык
27 июня - иностранные языки (устно)
28 июня – обществознание, иностранные языки (письменно)
1 июля – все предметы
ИСТОЧНИК KP.RU