2019-05-20T13:37:44+03:00
Кострома

Под Костромой погибла девушка-водитель, которая съехала в кювет и перевернулась

Еще один пассажир и маленький ребенок выжили
Екатерина РЯБЦЕВА
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Взрослую пассажирку госпитализировали в больницу, а малыш будет проходить амбулаторное лечениеВзрослую пассажирку госпитализировали в больницу, а малыш будет проходить амбулаторное лечениеФото: УГИБДД по Костромской области
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В воскресенье, 19 мая, в Красносельском районе на 8 километре трассы Кострома-Заволжск недалеко от деревни Грудино произошло трагическое ДТП. В 14.35 автомобиль ВАЗ-21150 съехал в кювет и перевернулся. В результате этого 24-летняя девушка-водитель получила травмы и скончалась на месте. Кроме нее в машине было еще два пассажира: трехлетний ребенок и 26-летняя девушка. Они выжили, но получили травмы. Взрослую пассажирку госпитализировали в больницу, а малыш будет проходить амбулаторное лечение.

Есть версия, что водитель просто не справилась с управлением. Машина оказалась в левом кювете по ходу своего движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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