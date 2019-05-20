Под Костромой погибла девушка-водитель, которая съехала в кювет и перевернулась

В воскресенье, 19 мая, в Красносельском районе на 8 километре трассы Кострома-Заволжск недалеко от деревни Грудино произошло трагическое ДТП. В 14.35 автомобиль ВАЗ-21150 съехал в кювет и перевернулся. В результате этого 24-летняя девушка-водитель получила травмы и скончалась на месте. Кроме нее в машине было еще два пассажира: трехлетний ребенок и 26-летняя девушка. Они выжили, но получили травмы. Взрослую пассажирку госпитализировали в больницу, а малыш будет проходить амбулаторное лечение.

Есть версия, что водитель просто не справилась с управлением. Машина оказалась в левом кювете по ходу своего движения.