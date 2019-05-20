Ярославские энергетики успешно завершили осенне-зимний период

Основным показателем успешного прохождения осенне-зимнего периода являются показатели аварийности. Так, филиалу Ярэнерго удалось снизить уровень аварийности по сети 0,4-110кВ по сравнению с предыдущим периодом на 6,9%, а также значительно снизить среднюю длительность перерывов электроснабжения потребителей. В целом, за осенне-зимний период 2018/2019 годов филиал не допустил ни одной значительной аварии на объектах электросетевого хозяйства.

Этого удалось достичь благодаря выполнению филиалом всех производственных программ и тщательной подготовке электросетевого комплекса. Так, для недопущения аварийных отключений в период ОЗП сотрудники филиала выполнили капитальный ремонт свыше тысячи ста километров линий электропередачи 0,4 – 110 кВ и 247 трансформаторных подстанций. Для недопущения риска повреждения линий электропередачи была выполнена расчистка более тысячи га и расширение 271,5 га просек.

Для подготовки персонала к оперативному реагированию в период аварийных ситуаций в филиале были проведены тренировки диспетчеров и оперативных бригад, отработано взаимодействие с коммунальными службами, правительством региона и территориальными органами власти, МЧС.

Всего, на случай возникновения внештатных ситуаций в осенне-зимний период 2018-2019 годов, для восстановления электроснабжения было подготовлено 109 бригад. Также были заключены соглашения с подрядными организациями, обеспечивающие возможность привлечения дополнительных сил и средств для аварийно-восстановительных работ.

В начале года Ярославские энергетики оказали помощь коллегам из Ленинградской области. В январе и феврале персонал Ярэнерго принимал участие в аварийно-восстановительных работах ПАО «Ленэнерго» по ликвидации аварийных отключений, связанных с неблагоприятными погодными явлениями, вызванными обильным снегопадом, налипанием мокрого снега на провода и деревья. Сотрудники филиала «Ярэнерго» работали с максимальной отдачей и по результатам проведенных аварийно-восстановительных работ получили высокую оценку.

Одной из первостепенных задач филиала является надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей в период ОЗП, оперативное реагирование на любые аварийные ситуации. По результатам прохождения ОЗП 2018/2019 годов филиал выполнил все необходимые условия готовности и обеспечил надежное функционирование электросетевых объектов в период низких температур наружного воздуха.