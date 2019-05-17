Коммунальное ЧП в Иванове: вместо газа в трубы пустили воду

Коммунальное ЧП произошло в Иванове. В квартире одного из домов по проспекту Текстильщиков, подключая газовую колонку, газовики перепутали соединения газа и воды. В результате жидкость хлынула в газопровод и произошла утечка газа.

- По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Иваново СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - сообщили в региональном Следственном комитете.

Сейчас идет расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.