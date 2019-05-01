Первомай – не просто выходной: ярославна о том, как жилось и работалось фабричным людям

Для ярославны Елены Александровны Винокуровой 1 Мая – это не просто еще один выходной и повод начать дачные работы. Женщина не понаслышке знает, кто такой ветеран труда и как было устроено социалистическое общество. Она совсем не лукавит, произнося затасканное «раньше было лучше»…

Право на труд

Какие соцгарантии сегодня мы можем получить от работодателя, устроившись на рядовое рабочее место в провинциальном городе? Отпуск в 28 дней, пенсионные отчисления и подоходный налог, декретный отпуск, оплата больничного, обеденные перерывы и иногда дополнительная медицинская страховка. Это приблизительный список того, что имеет современный человек.

Вспоминая уже далекие советские времена, фабричные женщины называют сначала самое лучшее, что давало им государство. Например, ФЗО – фабрично-заводское обучение. То есть, каждый человек в советское время имел право на труд, и мог запросто выбрать и освоить ремесло, а потом начать зарабатывать неплохие деньги. Кроме этого, сотрудники отдела кадров комбината «Красный Перекоп» сами искали рабочие руки, выезжали в командировки в северные и южные регионы, в детские дома и ближние деревни и предлагали целый спектр вакансий: мастера и подмастерья, слесари-ремонтники, грузчики, электрики, лифтеры и прочее. Спецодежду рабочие шили себе сами: это были халаты и платки на голову. Выдавались только фартуки с карманами.

Всех рабочих, не имеющих своего жилья, заселяли в общежитие.

Профилактории и лагеря

Еще один приятный бонус для советского рабочего – профилактории, детские дачи и пионерские лагеря. Фабричные люди были уверены, что на время отпуска поедут в дом отдыха. Им не нужно было копить на путевку, откладывая с зарплаты: для этого работали профсоюзы. Отпуск был три недели.

Летом организовывались лагеря дневного пребывания. Дети собирались в одном месте, ожидая вожатого. Вместе с ним они шли в кино, в парки или на пруды, где загорали, читали, гуляли или купались. Когда наступало время обеда, все дружно отправлялись в столовую комбината. Родители, работающие на производстве, знали, что дети заняты и находятся под присмотром.

Забота о детях

Для маленьких детей давали ясли и детские сады. Если ты рабочий комбината, то попасть в дошкольные образовательные учреждения было очень просто. Помогали в этом, опять же, профсоюзы. Плата за садики была «копеечная»: основную часть за сотрудника выплачивал «Красный Перекоп».

Когда ребенок приходил в ясли или детский сад, его хорошо кормили и бесплатно готовили к школе.

Для малышей работала молочная кухня, где выдавались кефиры, кашки и молоко.

Каждому по квартире

Жилье давали всем нуждающимся, но в порядке очереди, которая могла двигаться годами. Сначала молодая семья переезжала в комнату в общежитии, а потом уже ждала отдельные жилищные метры. Иногородние молодые специалисты получали жилье вперед, и зачастую для начала – комнату в квартире, то есть жили с соседями.

Был еще один вариант получения жилья – хозспособ. Рабочие сами работали на стройке дома, чтобы въехать в новое жилье.

Фабричные обеды

Когда начинался 20 минутный обед, мотористы останавливали станки и фабрика пустелаФото: Екатерина РЯБЦЕВА

На обед выделялось 20 минут. Моторист останавливал основной мотор, станки вставали. Столовых сначала не было, поэтому у стола собиралось пять-шесть человек, выкладывали свои продукты: кто что принесет. Позже появились кухни и столовые. Они, как и фабрики, работали в сменах.

Комбинат держал свое подсобное хозяйство – коров, куриц, свиней. Рабочие могли получить по талончикам помощь – окорока, полмешка крупы и муки, бутыли масла.

Фабричные женщины нередко покупали в буфете полуфабрикаты, для того чтобы приготовить их дома – например, отварные овощи для винегрета.

Декрет и медобслуживание

Когда женщина приносила справку о беременности, ее ставили на легкую работу. Например, перематывать брачные нитки или работать с пионерами в лагере дневного пребывания.

Больничный по беременности и родам начинался за два месяца до предполагаемого срока. Сам декрет длился ровно столько же. Рабочее место обязательно сохранялось за роженицей.

После окончания декретного отпуска женщины приносили малышей на фабрику, где за ними присматривали няньки. На время кормления они бежали к новорожденным. Все это располагалось на территории комбината и происходило почти без отрыва от производства.

Также на «Красном Перекопе» была своя лечебница. Там работали медсестры, гинекологи, зубные врачи. Недалеко от комбината находилась больница, где рабочие могли лечиться в стационаре.

Потанцуем?

Развлечений было немного, но в них участвовали почти все рабочие комбината. Молодежь ходила на танцы в клуб «Красный Перекоп», в Петропавловском парке на стадионе проходили спортивные мероприятия и каток. В «Рабочем садике» организовывался летний театр. Управление комбината заботилось о досуге своих подопечных.

Все не так гладко

Были у фабричного устройства и свои подводные камни. Комбинат работал в три смены: утренняя начиналась в 6.30 утра и длилась 8 часов. Дневная шла столько же, а ночная - на час меньше.

Опаздывать было нельзя, рабочих отмечали номерочками, которые нужно было вовремя повесить на проходной. Кто нарушал режим, получали выговоры.

Раздевалки в цехах не предусматривались, верхнюю одежду складывали в промышленные тазы.

Но это все мелочи, по сравнению с тем, что давал ярославцам комбинат. Это была настоящая семья, где каждый жил с уверенностью в завтра. Цеховые будни перетекали в совместную жизнь – соседи тоже были рабочими с «Красного Перекопа». Все проблемы и трудности перемалывались общим бытом и досугом. Дети росли под промышленным крылом красноперекопских фабрик, уже зная свое будущее. Первое мая было для фабричных не просто очередным государственным выходным. День труда они отмечали как большой праздник коллективного труда.