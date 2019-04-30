1 Мая в Ярославле: демонстрации и «Маркет местной еды»

Впереди у ярославцев пять выходных, приуроченных к празднованию Дня весны и труда. Те, кто не уедет копать грядки или отдыхать за городом, могут отпраздновать Первомай в городе. В праздник запланировано сразу несколько интересных событий.

По главной улице

1 мая в Ярославле пройдет традиционная демонстрация профсоюзов. Ожидается, что в ней примет участие 4 - 5 тысяч человек.

- В этом году праздник труда пройдет под лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека!». На центральные улицы города выйдут трудовые коллективы, отраслевые организации профсоюзов, молодежные профактивисты, члены общественных объединений и партий, - сообщили в Объединении организаций профсоюзов Ярославской области.

Демонстранты двинутся в 10.30 от площади Юности по улицам Свободы, Трефолева, Советской на Советскую площадь. В 11 часов здесь запланирован митинг и праздничный концерт.

Также в Ярославле пройдет седьмая по счету Монстрация.

- Монстрация согласована. Сбор состоится 1 мая в 12.00 в закутке нижней Волжской набережной, там же, где и год назад. Нами заявлено к сбору до 1000 человек, - объявил в соцсетях бессменный организатор акции Андрей Алексеев.

В 12.30 колонна проследует по нижнему ярусу набережной до фонтанов на Стрелке.

А вот с традиционной демонстрацией КПРФ в этом году не все гладко. Коммунисты планировали пройти от парка Мира до Волковской площади. Но маршрут в администрации центральных районов города им не согласовали. Оказалось, что участок у Волковской площади находится в аренде у частной компании, которая собиралась когда-то построить здесь торгово-развлекательный центр. Власти отправили инициаторов акции к этому арендатору. Но получить разрешение коммунистам так и не удалось. Сейчас КПРФ судится с властями и ее члены заявляют, что мероприятие все равно состоится.

Улитки и веганские десерты

А еще 1 и 2 мая в Ярославле пройдет гастрономический фестиваль - «Маркет местной еды». Он развернется на Первомайском бульваре. Оба дня будет идти с 11 до 21 часа.

- В этом году на бульваре будут не только готовить и продавать еду. В программе - любительский шахматный турнир с сеансом одновременной игры, лекторий, где, например, можно будет узнать, как правильно читать этикетки на продуктах, ремесленные и кулинарные мастер-классы. Также будут работать школа танцев и веломастерская, - сообщила автор проекта Наталья Чагина.

В меню праздника множество оригинальных блюд. Например, улитки, выращенные на ферме под Переславлем-Залесским, веганские десерты, где даже сахар заменен на сироп из топинамбура, и другие.