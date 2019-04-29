2019-04-29T17:41:00+03:00
Иваново

В Кинешме 86-летнюю бабушку во дворе сбила «Газель»

Водитель сдавал назад и не заметил пешехода
Роман РЫЖИКОВ
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В Ивановской области произошло ДТП со смертельным исходом. Под колесами машины погиб пешеход. Во дворе дома по улице Ивана Виноградова «Газель» сбила 86-летнюю бабушку. Водитель грузовика сдавал задним ходом и не заметил пешехода. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, и пострадавшая скончалась на месте. В обстоятельствах происшествия разбираются специалисты.

В пятницу, 26 апреля, 55-лений водитель на трезвый водитель «шишиге» сбил 77-летнего велосипедиста в деревне Мясниково. Мужчина впал в кому.

А в Кинешме 77-летний водитель на «копейке» врезался в иномарку. 60-летюю женщину, находившуюся за рулем «Мазды» доставили в больницу

ИСТОЧНИК KP.RU

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