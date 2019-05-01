Дмитрий Миронов: Главное - мы выявили имеющиеся проблемы и знаем, как работать над их устранением

Нет ни одной ярославской семьи, которую не волновали бы вопросы здравоохранения. В медицине по-прежнему много нерешенных проблем, поэтому и внимание им уделяется первостепенное. Именно об этом говорил глава региона Дмитрий Миронов, выступая с отчетным докладом за прошедший, 2018 год перед депутатами облдумы.

Подробнее о том, что удалось сделать в этой сфере, мы попросили рассказать заместителя председателя правительства Ярославской области Игоря Селезнева.

ЧТОБЫ НЕ ГОНЯТЬ НАРОД ЗРЯ

- Игорь Юрьевич, зачем нужна реорганизация медучреждений?

- Региональная система здравоохранения области выстраивалась в 70 - 80-е годы. С тех пор она осталась практически неизменной. Но мир меняется, развиваются технологии, другими стали подходы к организации медпомощи, взгляды на методы и способы лечения, оценку их эффективности. За последние 20 лет среднее пребывание больных на койке сократилось более чем вдвое! Масса заболеваний не требует госпитализации в принципе. Лечиться уже не означает лежать в больнице.

Также в нашем регионе существует серьезная диспропорция в обеспеченности врачами села и города, перекос по отдельным специальностям: у нас не хватает терапевтов и педиатров в первичке, зато офтальмологов в два раза выше федерального норматива. В сухом остатке - при незанятых более 300 ставках специалистов в первичном звене мы констатируем превышение средних показателей обеспеченности врачами по России порядка 600 - 700 человек.

Изменения системы здравоохранения неизбежны. И очевидным шагом, который уже сделали подавляющее количество регионов, является укрупнение медицинских организаций. Оно позволяет избавится от ненужных затрат на административный аппарат. У нас еще есть ЛПУ, где в штатном расписании 40% ставок - немедицинские работники.

Укрупнение амбулаторных служб больниц дает возможность введения полноценных ставок специалистов - неврологов, онкологов, эндокринологов. Сейчас они дробят их, бегая из одной поликлиники в другую… И народ гоняют таким же образом.

Нехватка специалистов в первичном звене должна компенсироваться очередностью работы врачей из стационаров - это же теперь одно и то же учреждение.

- Когда люди увидят изменения в ярославском здравоохранении и в чем они будут выражаться для пациентов?

- Движение пациентов на этапах оказания медицинской помощи должно быть понятным и удобным, а пребывание в поликлинике или стационаре - комфортным. Пример - только изменение маршрутизации помощи больным с острым коронарным синдромом в Областной клинической больнице позволило спасти в прошлом году дополнительно более 300 человек.

Когда мы запустим централизованную лабораторную службы, качество и достоверность результата биохимического или гематологического анализа в Брейтово и в Соловьевке будут одинаковы.

Работа поликлиник по технологии «бережливого производства» сокращает время пациентов на получение медпомощи. Врачи перестают держать людей в очереди за выпиской рецептов, больничных, справок - все это делают медицинские сестры. Неотложная помощь разгрузит участковых терапевтов и педиатров.

Я надеюсь, что первые результаты объединений медучреждений люди смогут увидеть уже через год. Но весь процесс требует нескольких лет, конечно. Настроить то, что сохраняло статус кво десятилетия, пусть и по объективным причинам, непростая задача.

Чтобы ярославские врачи могли оказать пациентам высокотехнологичную помощь, в больницы закупаетсясамое современное оборудование.Фото: Правительство Ярославской области

ВРАЧ К ПАЦИЕНТУ ПРИДЕТ САМ

- Первое объединение произошло на базе больницы № 5, поликлиники № 2, детской больницы и больницы № 1. Теперь это Центральная городская больница. В настоящее время заканчиваются ремонты офтальмологии, поликлиники, детской службы. Когда они примут первых пациентов?

- Тут вроде бы все просто: офтальмологическое планируется открыть в мае, детское отделение – летом этого года. Поликлиника не прекращала свою работу, она только дополнилась отделением с участками для пациентов из бывшей «пятерки». Даже телефоны записи к врачу для удобства пациентов остались прежними. Большинство врачей - тоже.

- Сейчас очень переживают пациенты поликлиники № 2 на улице Пушкина. Физиотерапевтическое отделение переводят на Угличскую, куда из центра добираться неудобно. Пошли слухи о том, что скоро поликлинику и вовсе закроют. Что ждет пациентов, многие из которых пожилые люди?

- Со следующего года мы запускаем пилотный проект системы долговременного ухода за пожилыми людьми. Суть его в том, что не пожилой человек должен идти в поликлинику, а врач - к нему. Мы начинаем развивать патронажную службу, надомные виды медицинского обслуживания, то есть приближать здравоохранение к человеку. Это современный тренд развития амбулаторной помощи.

А физиотерапевтические отделения, кабинеты лечебной физкультуры, массажа сегодня мозаично разбросанные по разным медучреждениям, будут объединяться в центры реабилитации. Там мы сможем максимально способствовать скорейшему восстановлению трудоспособности пациента, возврата его к нормальной жизни, снижению процента инвалидизации.

ПОКАЗАТЕЛЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

2018 год

- Два года назад в регионе стартовал пилотный проект «Бережливая поликлиника». Какие он дал результаты?

- В реализации этого проекта тогда участвовали 2 поликлиники. В прошедшем, 2018 году уже в 31 медицинской организации области внедрен приоритетный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». В результате показатель удовлетворенности населения медицинской помощью, оказываемой в условиях поликлиники, во взрослых поликлиниках составил 74,7%, что на 10,8% больше, чем в начале проекта в 2016-м, в детских поликлиниках прирост составил 13,3% и стал 79,1%. В 2019 году проект будет реализован в 80 амбулаторно-поликлинических подразделениях.

- Чем еще отличилось наше здравоохранение?

- Удалось достичь снижения смертности почти по всем основным заболеваниям: органов дыхания, туберкулеза, болезней системы кровообращения, органов пищеварения. В 2018 году наблюдалось снижение смертности практически по всем основным классам причин по сравнению с предыдущим годом. Так, показатель смертности от болезней системы кровообращения снизился на 3% по сравнению с 2017 годом, в трудоспособном возрасте - на 6,7%. Показатель младенческой смертности за 2018-й составил 3,2 на 1000 новорожденных, что почти в 2 раза ниже аналогичного показателя 2017 года. Данный показатель - один из самых низких среди регионов ЦФО, ниже среднего показателя по ЦФО и по России примерно в 1,5 раза.

- Однако у нас непростая ситуация с онкологией…

- Да, она остается тревожной. Показатель смертности от злокачественных новообразований превысил уровень 2017 года. Правительство региона активно работает над тем, чтобы переломить эту ситуацию. Подготовлена и защищена в Минздраве РФ бюджетная заявка на строительство хирургического корпуса онкологической больницы с объемом финансирования на 3 года 800 млн рублей.

- Ярославцы жаловались на плохое состояние больниц...

- Для укрепления материально-технической базы медицинских организаций были проведены ремонты на общую сумму более 142 млн рублей, что позволило значительно улучшить условия пребывания пациентов в поликлинических и стационарных отделениях.