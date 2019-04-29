«Макси» – надежный партнер для арендаторов

«Макси» – один из крупнейших арендодателей торговой недвижимости Северо-Запада. На протяжении 13 лет компания развивает в регионах России сеть торговых и торгово-развлекательных центров под своим брендом. Компания владеет 41-м розничным магазином в Вологде, Череповце, Северодвинске, Архангельске и Кирове. В этом году «Макси» появится в Рыбинске и Москве.

Стабильно высокий трафик – первое, что привлекает арендаторов «Макси». В гипермаркетах сети ежедневно совершают покупки до 12 000 человек.

– На какой трафик и продажи мы рассчитывали, всё оправдалось. Буквально в первый день наш магазин был битком. Потому что у «Макси» есть имя, репутация, сюда идут. Здесь можно делать деньги, – делится впечатлениями вологодский предприниматель Андрей Зимин. – Компания вкладывает деньги только в те проекты, в успехе которых уверена: если «Макси» открывает магазин, он будет востребован у покупателей.

Сегодня два из трех магазинов Андрея Зимина находятся в гипермаркетах «Макси». Хотя поначалу он, как и любой предприниматель, переживал, пойдет ли здесь бизнес. Сомнения ушли, когда он приехал в еще строящийся объект и своими глазами увидел потенциальную площадку для своего бизнеса:

– Сразу понял – сильное место, – говорит арендатор.

Компания сама строит и управляет торговым центром. Это позволяет индивидуально подходить к каждому арендатору и быстро решать рабочие вопросы. В «Макси» отмечают»: чем раньше начать переговоры о сотрудничестве, тем выгоднее условия для арендатора. На этапе строительства площадку могут заранее оборудовать под его потребности.

– Полагаться, конечно, нужно не только на хорошее место, но и на себя. А совместными усилиями можно достичь высоких результатов, – отмечает арендатор «Макси» в Вологде и Череповце Наталия Кудряшова. – Плюс «Макси» в персональном подходе к арендаторам: нам внесли изменения в договор, установили дополнительное освещение. Быстро среагировали на форм-мажорную ситуацию, когда в отделе заклинило рольставни – тут же приехал мастер от «Макси» и все починил. Я не ожидала такого сервиса: по опыту знаю, что арендодатели стараются переложить подобные проблемы на арендаторов.

В компании тщательно продумывают концепцию торгового центра. Заходя в «Макси», покупатели проходят через всю галерею арендаторов. Она располагается напротив касс продуктового магазина. Каждый отдел хорошо виден, нет слепых и непроходимых зон.

– Мы работаем с «Макси» полтора года, – говорит директор сети Coffee Like в Архангельской области Петр Жилин. – Сначала открыли кофе-бар в «Макси» на Ленинградском проспекте. Сегодня Coffee Like есть в 4 гипермаркетах «Макси» в Архангельске и в недавно открывшемся «Макси» в Северодвинске. Хорошо организована структура компании. В некоторых торговых центрах непонятно, кто за что отвечает, или вообще никто ни за что не отвечает. А в «Макси» всегда ясно, к кому по какому вопросу обращаться.

Компания выстроила долгосрочные отношения как с местными предпринимателями, так и с федеральными компаниями. При этом в «Макси» всегда открыты к диалогу с новыми партнерами.

– Когда мы строили первый гипермаркет в Архангельске, многие арендаторы не знали, чего от нас ожидать. Но мы открылись, и все увидели большой поток людей, которых привлекает наше качество и ассортимент. Мы держим хороший трафик уже в течение 2,5 лет, теперь у нас очередь из арендаторов – мест нет, – рассказывает заместитель коммерческого директора «Макси» Юрий Крестиничев.

Первый гипермаркет «Макси» в Рыбинске откроется в конце 2019 года. Компания сдает в аренду более 1500 кв. м. – 16 площадок от 25 до 800 кв. м. и 15 островных конструкций площадью 4-6 кв.м. Свои предложения по сотрудничеству и вопросы по аренде направляйте региональному менеджеру компании Анжелике Селезневой: 8 (911) 512-88-58, selal@maxi-net.ru. Или оставляйте заявки на сайте.