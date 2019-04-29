Ярославские мастера назвали Топ 5 неисправностей стиральных машин

Проанализировав заявки, поступающие от горожан, мастера сервиса «Стирал Сервис» вычислили пять самых распространенных видов поломок стиральных машин. Именно с такими проблемами к ремонтникам чаще всего обращаются ярославцы.

Перечислим эти неисправности.

«Не включается»

Главное тут – не паниковать! Мастера советуют сразу проверить, исправны ли розетка (лучше воспользоваться тестером) и кнопка «включения-выключения» машины. Кроме того, есть вероятность, что вышел из строя блок управления стиральной машиной.

«Не крутится барабан»

В такой ситуации возможны несколько причин неполадок: критичный вес белья, изношенные щетки двигателя, порвавшийся ремень привода, неисправность электродвигателя. Чтобы избежать такой ситуации, в сервисе рекомендуют делать перерывы между стирками продолжительностью не менее часа.

«Не нагревается вода»

Возможно, у вашей стиральной машины перегрелся нагревательный элемент – тэн. Конечно, существует функция «кипячение», но ремонтники напоминают, что оптимальная температура стирки вещей – 40-60 градусов.

«Не сливается вода»

Проверьте, не накопился ли в фильтре мусор. А может, виной всему оторвавшаяся пуговица или забытая в кармане монета, которые застряли в насосе? В любом случае в сервисе советуют хотя бы раз в год чистить фильтр.

«Машина сильно шумит»

Загляните в бак – нет ли там посторонних вещей? А вообще мастера говорят, что излишний шум чаще всего появляется при износе подшипников. Источником проблемы может стать и слабый шкив барабана.

- Если у вас возникают подобные проблемы, если в работе стиральной машины вас что-то не устраивает, не переживайте и доверьтесь профессионалам своего дела, вызывайте мастера из нашего сервиса, - прокомментировал «рейтинг поломок» сотрудник сервиса «Стирал Сервис» Илья Березин. - Подробный прайс-лист размещен на нашем сайте в разделе «Цены». Необходимую информацию также можно получить по номеру телефона 8 (960) 527-30-96. Кроме того, ярославцы могут заказать у нас запчасти и комплектующие для стиральных машин.