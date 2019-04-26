Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов запустил безалкогольную линию на «Пивзаводе «Ярпиво»

25 апреля на филиале компании «Балтика» - «Пивзаводе «Ярпиво» торжественно запустили безалкогольное производство. В мероприятии принял участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, заместитель председателя правительства региона Валерий Холодов и директор департамента финансов Илья Баланин. Гости увидели новое оборудование для производства безалкогольного пива, оценили качество ингредиентов, использующихся для приготовления янтарного напитка.

Глава региона Дмитрий Миронов дал официальный старт розлива пива «Балтика 0», нажав кнопку пуска на экране производственного оборудования.

Дмитрий Миронов, губернатор Ярославской области:

«Промышленное производство в регионе в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросло на 6,5%. Этот показатель вдвое выше, чем в среднем по России. И сегодняшний запуск безалкогольной линии на заводе «Ярпиво» стал очередным шагом в развитии ярославской промышленности. Это предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков региона и вносит существенный вклад в его экономику, создает рабочие места, открывает новые направления, модернизируя производство. +Поздравляю компанию с очередным значимым этапом развития».

Безалкогольное пиво будет изготавливаться на ярославском заводе методом мембранной фильтрации. Это инновационный метод, при котором алкоголь бережно удаляется из готового пива, сохраняя вкус. Более того, оно сохраняет витамины и микроэлементы, полученные из натурального солода и пивных дрожжей. «Балтика 0» содержит все важнейшие витамины группы В, A и E, а также более 30 минеральных веществ и микроэлементов.

Для реализации проекта цех пивопроизводства укомплектовали высокотехнологичным оборудованием. Мощность оборудования по производству безалкогольного пива – 160 тысяч гектолитров в год. Технологические режимы отстроены в соответствии с рецептурой производства безалкогольных сортов «Балтика 0» (светлое) и «Балтика 0» (пшеничное нефильтрованное). В перспективе «Пивзавод «Ярпиво» планирует расширить ассортиментную линейку. За время работы завода, а в этом году предприятие празднует 45-летний юбилей, было выпущено много десятков разнообразных сортов пива и напитков. Бережно сохраняя традиции пивоварения, новые сорта разрабатываются с учетом вкусовых предпочтений потребителей.

Гости торжественного мероприятия по запуску новой линии подписали памятную открытку, которая вместе с первой банкой безалкогольного пива, сошедшей с конвейера предприятия, отправилась в музей завода.

На «Пивзаводе «Ярпиво» торжественно запустили безалкогольное производство

Алексей Кедрин, вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям, Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group:

«Популярность безалкогольного пива растет с каждым годом, и мы учитываем это, выпуская новые сорта. В рамках наметившегося тренда на более здоровый и активный образ жизни безалкогольные сорта пива дают свободу выбора совершеннолетним потребителям и позволяют наслаждаться вкусом напитка в любой ситуации. Запуск производства «Балтики 0» в Ярославле увеличит загруженность завода, обеспечит сотрудников работой, а покупателей вкусным пивом. В общей сложности на реализацию проекта было потрачено около 40 миллионов рублей».

«Балтика 0» экспортируется более чем в 45 стран мира, включая такие страны, как США, Куба, Япония, Новая Зеландия, Германия, Ирландия.

По итогам прошлого года российский рынок пива впервые за 11 лет прекратил падение и, по оценкам компании, вырос на 3%. При этом сегмент безалкогольного пива, который на протяжении последних трех лет растет двузначными темпами, показал рекордный рост на 36%*. Такая позитивная динамика стала возможна благодаря значительным инвестициям пивоваренных компаний в оборудование, построение дистрибуции, расширение ассортимента и маркетинговую поддержку.

По итогам прошлого года компания «Балтика» заняла более 50%* сегмента безалкогольного пива России. Динамика объемов продаж безалкогольных брендов компании «Балтика» в 2018 году опережала динамику рынка и составила +38%**.

Рост интереса к безалкогольному пиву — не только российский, но и общемировой тренд. В частности, в Германии этот сегмент составляет 5%, а в Испании — 15%. Жители Великобритании, Чехии и других европейских стран все чаще делают выбор в пользу безалкогольных альтернатив популярных сортов пива. Такая модель поведения особенно популярна у молодых потребителей. Безалкогольное пиво позволяет им насладиться любимым вкусом в любой ситуации, даже если нужно сесть за руль. Кроме того, безалкогольное пиво обладает небольшим количеством калорий, что очень важно для тех, кто привык вести активный образ жизни.

К тому же, развитие рынка безалкогольного пива отвечает задачам государства по формированию здорового образа жизни, способствуя постепенному переключению потребителей на безалкогольную продукцию и снижению общего потребления алкоголя. К 2022 году компания «Балтика», как и вся Carlsberg Group планирует обеспечить 100% доступность безалкогольного пива. Это значит, что в торговых точках и на специальных мероприятиях, в местах, где присутствует алкогольное пиво будет также всегда представлено и безалкогольное. Таким образом, компания дает потребителям возможность в любой ситуации сделать выбор. Это важные шаги по пути реализации программы по устойчивому развитию компании, «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего», а именно амбициозной стратегической цели «НОЛЬ безответственного потребления».

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов запустил безалкогольную линию на Пивзаводе Ярпиво_25.04.2019

* по данным розничного аудита Глобальной компании-измерителя Nielsen в отношении рынка Городской и Сельской России в натуральном выражении.

** по внутренним данным компании, объемы продаж в России

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Пивзавод «Ярпиво» — один из известнейших заводов страны, основанный в декабре 1974 года. Сегодня предприятие специализируется на производстве разнообразных сортов пива. Среди них и «визитная карточка» города – бренд «Ярпиво». Высокое качество «Ярпиво» в 2008 году отмечено золотой наградой одного из самых престижных международных конкурсов Monde Selection (Бельгия) и серебряной медалью конкурса Superior Taste Award (Бельгия), который ежегодно проводится Международным институтом вкуса и качества (iTQi). В 2018 году бренды «Ярпиво» подтвердили свое качество Золотым Знаком лауреата конкурса «Всероссийская марка. Знак качества XXI века».

«Балтика 0» — безалкогольное пиво, которое изготавливается по технологии диализа — бережного удаления алкоголя из готового пива, а не по технологии остановленного брожения. Именно этот метод позволяет производить безалкогольное пиво, не отличающееся по вкусовым качествам от пива, содержащего алкоголь. При этом используется классическая рецептура и высококачественное сырье. «Балтика 0» производится с 2001 года. Имеет традиционный вкус и аромат светлого пива со сладковатыми нотками. Безалкогольное пиво содержит все важнейшие витамины группы В, A и E, а также более 30 минеральных веществ и микроэлементов. Это самое популярное безалкогольное пиво в России. Сорт многократно признавался лучшим безалкогольным пивом на российских и международных профессиональных конкурсах.