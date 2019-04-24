2019-04-24T17:10:18+03:00
Экономика

Глава МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский посетил Ярославскую область

На совещании с руководством филиала глава компании обсудил итоги прохождения осенне-зимнего периода
Поделиться:
Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь МаковскийГенеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский
Изменить размер текста:

В ходе рабочего визита в Ярославскую область генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский встретился с трудовым коллективом филиала «Ярэнерго» и проконтролировал исполнение поручений, которые ставил перед Ярэнерго в свой прошлый визит в ноябре прошлого года. Особое внимание глава компании обратил на необходимость усиления работы по борьбе с потерями электроэнергии.

«Снижение потерь является принципиальным моментом для эффективной работы компании. Мы обязаны провести действенную работу по этому направлению и показать результат», - отметил Игорь Маковский.

На совещании с руководством филиала глава компании обсудил итоги прохождения осенне-зимнего периода. Основным показателем успешного прохождения осенне-зимнего периода являются показатели аварийности. Так, филиалу Ярэнерго удалось снизить уровень аварийности по сети 0,4-110 кВ по сравнению с предыдущим периодом, снизить величину недоотпуска электроэнергии и среднюю длительность перерывов электроснабжения потребителей. За осенне-зимний период 2018/2019 годов филиал не допустил ни одной значительной аварии на объектах электросетевого хозяйства. Кроме того, в январе и феврале персонал ярославского филиала принимал участие в аварийно-восстановительных работах в зоне операционной ответственности «Ленэнерго» по ликвидации аварийных отключений, связанных с неблагоприятными погодными явлениями.

На совещании с руководством филиала глава компании обсудил итоги прохождения осенне-зимнего периода

На совещании с руководством филиала глава компании обсудил итоги прохождения осенне-зимнего периода

Другой вопрос, который затронули на совещании – перспективное развитие ярославского филиала. Глава компании отметил, что развитие энергосистемы должно идти по инновационному пути с широким использованием современных технологий, в частности цифровых. А главная цель энергетиков - высокие показатели надежности и качества электроснабжения потребителей. Именно по этим показателям жители и оценивают работу энергетиков.

В рамках реализации проектов программы цифровой трансформации филиал намерен создать «Цифровой РЭС» на базе Тутаевского района электрических сетей в 2019-2020 годах, автоматизировать и обеспечить наблюдаемость распределительной сети района. Также предусмотрена поэтапная реконструкция ПС 110/35/10кВ «Аббакумцево» с применением технологии «цифровой подстанции».

Игорь Маковский подчеркнул, что помимо повышения надежности, цифровая трансформация позитивно скажется на снижении потерь электроэнергии и улучшении показателей качества.

Также в ходе визита генеральный директор МРСК Центра провёл совещание со специалистами блока безопасности Ярэнерго. Игорь Маковский поставил задачи усиления работы блока по основным направлениям, в частности по улучшению платежной дисциплины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На фестивале «Новая Vesna» ярославская молодёжь продемонстрировала таланты
В Рыбинске группа подростков повредила припаркованную во дворе иномарку
В Ярославле учились обезвреживать зараженный радиацией транспорт
В Ярославле осудили убийцу, который зарезал своего брата-близнеца
Роскомнадзор назвал МегаФон лидером по числу базовых станций
Дорожный сезон в Ярославской области начался с ремонта юго-западной окружной дороги
В Ярославле произошли изменения во взимании платы за прием жилищно-коммунальных платежей
Стала известна дата отключения отопления в Ярославле
В Ярославле на Пасху резко похолодает
Житель Ярославской области накопил 58 неоплаченных штрафов и лишился возможности выехать заграницу
В Ярославле из пруда выловили мертвую обнаженную женщину
Ярославцам раздадут 2500 саженцев лип, берез и клена
Опасные попутчики: в Ярославской области на трассе М-8 двое парней напали на водители с ножом, чтобы убить его и угнать машину
В Ярославской области приставы арестовали у супругов дорогой внедорожник из-за долга жены в 1 миллион рублей
В Ярославле двое мужчин избили жителя Заволжского района
Губернатор Ярославской области встретился с управляющим Ярославским отделением ПАО Сбербанк
Версия: Гаражи с машинами на выезде из Ярославля подожгли дети
Собаки и дружина: в Ярославле обсудили безопасность в городе во время майских праздников
Взрывоопасные "подснежники": в Рыбинске нашли гранаты на берегу реки
То ли достижение, то ли порок: ярославцу уменьшили срок за алкоголизм
Уже скоро: ЗАГСы создадут общую базу ярославцев
"Ярославич" подсластил "пилюлю"
Логично же: "Нижний Новгород" с ярославского завода отправится в Нижний Новгород
«Будущее театральной России» собралось в Ярославле
Ярославская область продавала картошку Белоруссии. И продает. И будет продавать.
Рыбинскую дамбу отремонтируют этим летом
Конкурс «Королева Ярославля» выиграли две девушки