На жителя Ивановской области могут завести уголовное дело из-за рыбалки

На браконьера из Кинешемского района могут завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». 40-летний мужчина рыбачил сетями.

Полицейские задержали неспортивного рыбака на берегу Волги. Он уже расставил сети и поймал 14 плотвичек, одного язя, густеру и линя.

Отметим, среди профессиональных рыбаков, да и рыбаков –любителей, браконьеры не пользуются уважением. Более того, между спортсменами и преступниками нередко случаются конфликты на воде.