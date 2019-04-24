2019-04-24T15:43:29+03:00
Иваново

На жителя Ивановской области могут завести уголовное дело из-за рыбалки

Мужчина ловил сетями
Роман РЫЖИКОВ
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Полицейские поймали браконьера с поличнымПолицейские поймали браконьера с поличнымФото: Роман РЫЖИКОВ
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На браконьера из Кинешемского района могут завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». 40-летний мужчина рыбачил сетями.

Полицейские задержали неспортивного рыбака на берегу Волги. Он уже расставил сети и поймал 14 плотвичек, одного язя, густеру и линя.

Отметим, среди профессиональных рыбаков, да и рыбаков –любителей, браконьеры не пользуются уважением. Более того, между спортсменами и преступниками нередко случаются конфликты на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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