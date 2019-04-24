Футболист сбил птицу мячом во время игры

Необычное происшествие случилось в Ярославле на футбольном матче между местной командой «Шинник» и клубом «Тюмень» 20 апреля. Ярославский защитник Валерий Цховребов сбил мячом пролетающего над стадионом голубя. Момент попал на видео, которое клуб выложил на своей страничке в соцсетях.

- Несогласованный полет над стадионом! Наказание последовало незамедлительно! – написал на своей странице в соцсети вратарь «Шинника» Дмитрий Яшин.

На самом деле, спортсмен задел птицу не специально. Да и любителям животных беспокоиться не стоит - мяч ударил голубя по касательной. Так что пернатый «болельщик» особо не пострадал.

Кстати, по одной из версий, птиц могла привлечь на стадион высеянная незадолго до дня игры трава.

Футболист ФК "Шинник" сбил мячом птицу. Видео: страница ФК "Шинник" в сети "ВКонтакте"..

- Траву мы периодически подсеиваем, особенно весной. Птицы, бывает, прилетают на стадион клевать семена – и голуби, и вороны, - рассказали в дирекции спортивных сооружений Ярославля.

При этом добавили, что большого урона покрытию живность не причиняет. Но зато, как оказалось, сама рискует попасть под удар.

Впрочем, для футболистов «Шинника» голубь, видимо, оказался птицей счастья. Команда выиграла матч. Причем, победный год забил тот же Валерий Цховребов.