Такого Ярославля вы еще не видели! Девушка-историк организует фестиваль прогулок от местных жителей

Первый блин не комом

Кате 30 лет. Она родилась в поселке Некрасовское Ярославской области, закончила школу с серебряной медалью. Девушка очень хотела жить в Ярославле и так, как любила гуманитарные предметы, то мечтала поступить в ЯРГУ им. П.Г. Демидова либо на юридический, либо на исторический факультет. В итоге выбор пал на исторический: туда с медалью брали после собеседования, без дополнительных экзаменов. Именно там и случилась эта любовь к Ярославлю и краеведению.

– В Ярославле мне безумно нравится архитектура. Из Некрасовского нас мама еще детьми возила погулять: стрелка, набережная, – вспоминает девушка. – Чем больше изучаю Ярославль и нахожу всякие воспоминания о людях, которые здесь жили, что они делали для жизни города, тем больше мне это нравится. Да и сейчас, готовясь к фестивалю прогулок понимаю, что у нас очень много интересных, творческих, увлекающихся людей, которые делают для города что-то новое.

Катя работает учителем истории в государственном общеобразовательном учреждении «Центр помощи детям», где обучаются детей с ограниченными возможностями здоровья.

Когда она была в декрете, ей в голову пришла идея создания проекта «И тут, и там» – это такие душевные прогулки-экскурсии, наполненные фактами, байками, легендами и мифами о нашем любимом городе.

– Я и шила, и вязала крючком. Потом даже сказала мужу: все, буду валять из шерсти! Он мне купил набор на день рождения. Неделю я валяла шерсть, а потом решила заниматься тем, в чем разбираюсь лучше – историей, – делится Катя.

Свою первую экскурсию девушка разработала для туристов, а потом случайно вышла на местных жителей, решивших на свадьбе развлечь гостей увлекательной ярославской историей. И тогда Катя услышала от них судьбоносную фразу: «Мы 50 лет живем в этом городе, но ничего подобного никогда не слышали».

Это очень впечатлило историка. Она принялась разрабатывать тематические экскурсии для нас, горожан.

Город по-новому

Чтобы получить еще больше опыта, девушка приняла участие в региональной программе «Команда 76: наставник – лидеру». Там Катя придумала свой проект, с которым и попала на конкурс ко Дню города. Преодолев заочный тур, девушка вышла на открытое голосование в соцсетях. Лучшая задумка будет награждена, но всех финалистов в любом случае включат в официальную программу Дня города.

Катино детище – это фестиваль прогулок от местных жителей «Город по-новому». На 25 мая шесть ярославских гидов-любителей подготовили необычные экскурсии.

«Слепая» прогулка

Первым, кто поддержал идею фестиваля, стал Максим Исаев. Молодой человек создал необычный маршрут под названием «Осязаемый город».

Максим играет в кавер-группе, преподает игру на гитаре и с рождения имеет проблемы со зрением. Максим не даст историческую справку, но покажет участникам новую сторону привычной жизни. Участники получат навыки передвижения по городу, оценят сервис и общественные места без помощи зрения. Узнают, как горожане могут участвовать в создании интеграционной среды, как чувствуют себя люди с ограниченными возможностями здоровья в современном мире и каким многогранным может быть мир звуков, запахов и ощущений.

– Людям закрывают глаза, дают трости для слепых, и Максим их ведет по звуковому светофору через дорогу. Еще экскурсанты заходят на импровизированный рынок и пытаются по запаху определить товар, а потом читают с помощью азбуки Брайля. Человек на какое-то время будет не видеть город, а чувствовать его, – объясняет Катя.

Весело и детям, и взрослым

Еще один участник фестиваля – Людмила Батищева. Она педагог, руководитель уникального проекта «Другая экскурсия. История упакована в досуг». Людмиле 41 год. Последние 7 лет она работала в «Центре детей и юношества» педагогом-организатором. Идея создания своего собственного проекта пришла к ярославне 2 года назад. Людмила часто возила своих воспитанников на экскурсии.

– Ничего не имею против классических обзорных маршрутов, но дети на них и зевали, и болтали, занимали себя как могли, под конец "умирая" в ожидании – когда же конец? С интересом слушали лишь единицы. Тогда я решила, что экскурсии для детей должны быть другими, – делится Людмила. – Так и родилась "Другая экскурсия".

С Катей Людмилу соединили соцсети. Она с радостью согласилась принять участие в фестивале прогулок.

– У нас за правильные ответы выдают конфеты, и задания такие лёгкие, что справляются даже взрослые. У нас нет никаких «посмотрите направо, посмотрите налево», и участники уносят с собой магнитики, сувениры и исторические впечатления. Мне кажется, это вдохновляет на "почитаю-ка я, пожалуй, историю", – рассказывает ярославна.

В рамках фестиваля прогулок Людмила проведет детей и родителей по маршруту «Три площади». Участники познакомятся с историей и тайнами, знаковыми зданиями и памятниками на Красной площади, площади Волкова, Богоявленской площади. Эта прогулка пройдет как всегда весело, в игровой форме, со стихами и заданиями.

Вандализм или искусство?

Катину идею поддержал ярославский художник-граффист Григорий Сидяков. В рамках фестиваля он подготовил небольшую неформальную экскурсию. Художник покажет горожанам свои авторские работы, которые "висят" в свободном доступе.

– На мой взгляд, это очень интересное предложение. Оно отлично от традиционных маршрутов, и показывает места Ярославля с немного другой, мало кому известной, стороны. Я отведу участников к стенке в парке моторостроителей, посвящённой Золотому Кольцу. Далее находим телефонный щиток, оформленный мной, а затем мы пройдём в «Ауру»: там выставлены мои 3D рисунки, посвящённые животным нашего края. После выходим к цирку: большой фасад с Котом – это был проект «Ярэнерго», – делится планами Григорий.

Сам художник уверен, что горожане чувствуют в его работах эмоции, философию и немного сюрреализма.

Театральная экскурсия

Еще одну прогулку предлагает Ольга Мелдажене. Она придумала театральную экскурсию о преемственности ярославских театров: кукольный ТЮЗ, Камерный театр и Волковский.

Ярославна по образованию историк. Она училась не только в России, но и за рубежом. Сейчас девушка работает преподавателем английского языка. В свободное время Ольга играет во флаг-футбол – это бесконтактная версия американского футбола, катается на велосипеде, ходит в горы и танцует с мужем танго и буги-вуги.

Ольга познакомилась с Катей пару лет назад на ее экскурсии, посвященной Дню Победы.

– Мне очень понравилось, как Катя рассказывает людям истории: в них просыпаются эмоции, интерес, участие. Я получаю огромное удовольствие от качественных экскурсий, которые не только расширяют кругозор, но и рождают мысли, чувства. На предложение о фестивале прогулок я сразу откликнулась, так как хочу вместе с другими участниками показать людям, с которыми мы живем в одном городе, какой же он многогранный, – говорит девушка.

В конце театральной экскурсии горожане попробуют заглянуть за кулисы и поучаствовать в мастер-классе с профессиональным актером.

Вагончик тронется

Следующая экскурсия пройдет на трамвайных колесах. «Яргорэлектротранс» запустит один маршрут трамвая, на котором горожане узнают, как этот транспорт появился у нас в Ярославле, как активисты боролись против него, кто устанавливал плату за проезд, какие бывали несчастные случаи, связанные с трамваями, и многое другое. Трамвай поедет по седьмому маршруту от улицы Свердлова до трамвайного депо, где пассажиры смогут посетить трамвайный музей.

– Нам пообещали предоставить самый новый трамвай и водителя в старинной форме, – говорит Катя.

Про рыбу и мосты

Вишенкой на праздничном торте в День города станет водная экскурсия на речном трамвайчике до Толги. Ее подготовила сама Катя.

– Это не стандартная экскурсия с фактами основания города и его достопримечательностями. Она будет посвящена нашей матушке-Волге: какую рыбу ловили, как переправлялись через реку, интересные факты про мосты и много всего еще, – с горящими глазами рассказывает девушка. – Мне просто очень хотелось это сделать, и город пошел нам на встречу.

Экскурсанты заплатят только за проезд на теплоходе.

Катя приятно удивлена, что все организации с удовольствием откликаются на социальные проекты.

– В «Речном порту» сначала сказали, что в этот день ходит теплоход «Москва» со своей экскурсией и им не выгодно запускать что-то бесплатное на маршрут, но потом подумали и поддержали нас.

Девушка сама составит расписание фестиваля прогулок. Она тщательно продумает его, сделает паузы, чтобы ярославцы смогли попасть сразу на несколько экскурсий.

Если вы хотите поддержать Катин проект, голосуйте за нее в группе «Городской телеканал Ярославль» Вконтакте.