Новое предприятие приходит в Ростов

Недавно в беседе с нами глава Ростова Великого Андрей Лось отметил, что сейчас инвесторов в город привлекает «Географическое положение, наличие газа, воды и электричества. Кроме того, Ростов признан территорией опережающего развития. Этот статус позволяет инвестору пользоваться очень ощутимыми налоговыми льготами и возможностями льготного кредитования».

Спустя несколько дней мы познакомились с Николаем Литвиным, генеральным директором акционерного общества «Ярославский завод парафино-восковой продукции».

Сейчас вместе с партнерами ярославская компания «Продест», которая уже 17 лет работает в Ярославле, готовится открыть в Ростове, на Варницком шоссе, новое предприятие – Ярославский завод парафино-восковой продукции. Мы решили поговорить с Николаем Ивановичем, почему возник этот проект, как он развивается и чем привлекла инвесторов площадка в Ростове.

- Расскажите, пожалуйста, в чем состоит суть вашей деятельности.

- Мы занимаемся фасовкой парафино-восковой продукции. С заводов-производителей она поступает в железнодорожных и автомобильных цистернах. Объем железнодорожной цистерны составляет 50-55 тонн, а автомобильных – 20-25 тонн. Такой объем большинству потребителей просто не нужен. К примеру, множество малых предприятий потребляют в месяц от одной до десяти тонн парафина. Для них затруднительно решать проблемы с хранением больших объемов и подогревом парафино-восковой продукции – как вы понимаете, при обычной температуре она застывает.

Наше предприятие, получая различные виды парафино-восковой продукции, разогревает цистерны, чтобы их содержимое стало жидким (температура плавления составляет от 50 до 80 градусов Цельсия). Затем продукция сливается и фасуется в брикеты по пять килограммов, которые потребителям удобно закупать, транспортировать, хранить и использовать в производстве. Цистерна возвращается поставщику для последующего использования. Одним словом, наша функция не такая уж сложная, но нужная потребителям – мы занимаемся даже не переработкой, а именно расфасовкой продукции в удобную для покупателей форму.

- Для чего используется парафино-восковая продукция?

- Спектр применения очень широк – это пищевая, бумажная, текстильная, деревообрабатывающая промышленность и множество других отраслей.

- Наверное, каждый покупал сыр в парафиновой оболочке, кондитерские изделия в вощеной бумаге, пользовался мебелью, которая обрабатывается парафино-восковой продукцией. Даже церковные свечи изготавливают из воска… Речь об этом? В таком случае, какова география ваших поставок?

- В принципе, вы правы, но круг наших потребителей значительно шире. А поставки мы осуществляем по всей европейской части России и в страны Восточной Европы.

- Что можно сказать о вашем производстве с точки зрения экологии?

- Я уже говорил, что наше очень схожее предприятие «Продест» работает в Ярославле более 15 лет. Проблем не было, да и быть не могло, поскольку по сути мы не занимаемся переработкой сырья, а только фасуем уже готовую продукцию. У нас нет ни отходов, ни выбросов, а парафино-восковая продукция не представляет опасности для человека. Мы не являемся нефтехимическим предприятием и не несем таких рисков. Ростовцы могут быть в этом уверены, факты легко проверить.

Конечная продукция используется в различных отраслях производства

- Николай Иванович, почему вы решили создать новое предприятие?

- После полутора десятков лет работы мы столкнулись с необходимостью расширения. К сожалению, на ярославской площадке нам не хватает мощностей. Здесь для нас уже недостаточно территории, сдерживает отсутствие своего газа и электричества, необходимых коммуникаций. Мы начали искать новую площадку, и знакомые подсказали, что в Ростове Великом продается база, на которой когда-то располагался ныне ликвидированный «Ростовавтодор». Эта площадка переходила от одних собственников к другим, но новое производство там не появилось.

Нас привлекла достаточная площадь уже существующих зданий – больших высоких боксов для дорожной техники. Здесь достаточная территория, есть электричество. Цена нас тоже устроила, и в 2016 году мы решили начать работать в Ростове. Более того, оказалось, что в Ростове мы можем приобрести и железнодорожную ветку, что очень важно для нашего производства – мы сможем делать даже больше, чем первоначально планировали.

- Как развивается проект?

- Провели ремонт помещений, достаточных для реализации первого этапа нашего проекта. Железнодорожная ветка тоже отремонтирована. На производственной площадке идет установка необходимого оборудования, и скоро предприятие сможет начать работать. Возможно, это произойдет летом.

- От чего зависят сроки?

- Мы изначально рассчитываем на собственные силы, собственные ресурсы. Тем не менее, одним из факторов, повлиявших на наш выбор, стало то, что Ростов был признан моногородом и там могла быть создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Это позволяло рассчитывать на ряд льгот. Тогда это были предположения, но в прошлом году они превратились в реальность. 30 июня 2018 года Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев подписал постановление №762 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Ростов» (Ярославская область)». Мы уже подготовили документы и надеемся стать резидентами ТОСЭР. Это высвободит для нас финансовые ресурсы, которые можно направить на еще более активное развитие предприятия.

- То есть сроки ввода в эксплуатацию зависят от принятия решения властями?

- Отчасти. Запуск завода состоится в любом случае. Но статус резидента налагает на предприятие определенные обязательства. Если мы получим этот статус, то должны будем их учесть, после чего предприятие и начнет работать. Сейчас впечатления у нас позитивные: мы чувствуем, что власть заинтересована в привлечении инвесторов в Ростов.

- Как будет развиваться площадка в дальнейшем?

- Мы планируем там новое строительство – в первую очередь, складских помещений. Полагаем, что в близкой перспективе количество работающих составит примерно 80 человек, как сейчас на ярославской площадке. Нам понадобятся и работники ручного труда (нужно укладывать брикеты парафино-восковой продукции на поддоны), и водители, операторы погрузчиков, технические специалисты, сотрудники для обслуживания железнодорожной ветки…Более половины – люди с определенной квалификацией, а остальные – просто добросовестные и толковые работники. Космических требований к персоналу у нас нет, так что я думаю, что человеческих ресурсов Ростова Великого нам хватит.

Рассуждать о более далеких перспективах я бы пока не хотел, поскольку ситуация может меняться. Повторюсь: многое зависит и от того, станем ли мы резидентами ТОСЭР. Но в первую очередь рассчитываем на собственные ресурсы.

- Спасибо, Николай Иванович. Желаем вам успехов в развитии нового предприятия, а Ростову – новых рабочих мест и поступлений в бюджет.