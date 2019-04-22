В Иванове 15-кратный рецидивист чуть не убил своего собутыльника

Для 48-летнего ивановца очередное застолье со знакомыми чуть не стоило жизни – мужчину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, сломанными ребрами, серьезной травмой легких и колото-резаными ранами лба, шеи и ноги. В таком жутком состоянии медики забрали пострадавшего из леса недалеко от улицы Кудряшова. О страшной находке врачи сообщили полицейским.

Оперативники допросили местных жителей. Оказалось, мужчина выпивал со своими приятелями. Как это часто бывает, между собутыльниками вспыхнул конфликт. Одного из участников драки полицейские задержали. Сейчас мужчина находится в изоляторе.

Для мужчины это далеко не первое знакомство с правоохранителями – до этого он привлекался к уголовной ответственности 15 раз.

Очередное уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вредя здоровью».