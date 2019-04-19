Уполномоченным по правам человека в Ивановской области стала Светлана Шмелева

В минувший четверг, 18 апреля, Светлана Шмелева приняла присягу и вступила в должность Уполномоченного по правам человека в Ивановской области. Ее кандидатуру предложил глава региона Станислав Воскресенский. Ранее она занимала должность зампреда комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции.

- Вместе с аппаратом Уполномоченного мы будем вести прием граждан, обратившихся за помощью по самым разным проблемам, - заявила Светлана Шмелева на пленарном заседании Ивановской областной думы.

По словам омбудсмена, она собирается преумножить опыт своего предшественника. Работа общественных помощников и экспертного совета при Уполномоченном продолжится.

Светлана Шмелева родилась в Ивановской области, закончила Шуйский педагогический институт, а в 2010 – Северо-западную академию государственной службы. Политическую деятельность она начала еще в 2001 году, когда стала председателем комитета по делам молодежи и спорта администрации Фурмановского района. В 2004 возглавила ивановский комитет по делам молодежи. В 2011 стала начальником регионального департамента культуры и культурного наследия.