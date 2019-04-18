2019-04-18T17:24:09+03:00
Иваново

В ДТП в Ивановской области погиб пожилой водитель без прав, пострадал пятилетний ребенок, пять пассажиров автобуса доставлены в травмпункт

Мальчика сбили на пешеходном переходе, а мужчина перевернулся на трассе
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
В регионе произошло несколько серьезных ДТП с пострадавшимиВ регионе произошло несколько серьезных ДТП с пострадавшимиФото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

В среду, 17 апреля в Ивановской области произошло ДТП с участием пятилетнего пешехода. В Кохме мужчина на «Киа Спектра» наехал на ребенка, которого родители переводили через дорогу по «зебре». Авария случилась около 7:45. У мальчика сломана нога. На не предоставившего преимущества пешеходу водителя составили административный материал.

В этот же день, в районе 13:40 на дороге Ростов-Иваново-Нижний новгород 60-летний водитель без прав не справился с управлением и перевернулся на своей «девятке», вылетев на встречку. Мужчина скончался по пути в больницу. Его 46-летнего пассажира госпитализировали.

Еще одно серьезное ДТП произошло на перекрестке проспекта Ленина и улицы Батурина. Здесь 22-летний водитель «Лады Гранты» врезался в встречную маршрутку. Пострадали пять пассажиров маршрутки: 21-летняя девушка повредила голеностоп, 50-летняя женщина, 23-летняя девушка и 47-летний мужчина ушибли головы, 20-летняя девушка повредила голень.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Запасайтесь бочками и огнетушителями: в двух районах Ярославской области введен особый противопожарный режим
В Ярославле ОНФ вступился за жильцов аварийного дома
В Ярославль привезут мощи Матроны Московской и Великомученика Георгия
Креативные ярославцы поборются за медали в Дельфийских играх
Две немолодых ярославны забаррикадировались в аварийке, чтобы им дали роскошную квартиру
В Ярославле рецидивист среди бела дня ограбил пенсионера
Дети выйдут на старт «Зелёного Марафона» в Ярославле
В Рыбинске отремонтируют железнодорожные переезды
В Дзержинском районе Ярославля хотят поставить новый памятник: идет опрос горожан
В Угличе вор-рецидивист вынес из частного дома плиту и холодильник
В Ярославле 19-летняя девушка оплатила свои покупки чужой картой
Подробности ДТП с погоней: у лихача не было прав на управление автомобилем
Ярославские приставы приехали к брату и сестре, чтобы они пустили к себе домой специалистов по ремонту теплоснабжения