В ДТП в Ивановской области погиб пожилой водитель без прав, пострадал пятилетний ребенок, пять пассажиров автобуса доставлены в травмпункт

В среду, 17 апреля в Ивановской области произошло ДТП с участием пятилетнего пешехода. В Кохме мужчина на «Киа Спектра» наехал на ребенка, которого родители переводили через дорогу по «зебре». Авария случилась около 7:45. У мальчика сломана нога. На не предоставившего преимущества пешеходу водителя составили административный материал.

В этот же день, в районе 13:40 на дороге Ростов-Иваново-Нижний новгород 60-летний водитель без прав не справился с управлением и перевернулся на своей «девятке», вылетев на встречку. Мужчина скончался по пути в больницу. Его 46-летнего пассажира госпитализировали.

Еще одно серьезное ДТП произошло на перекрестке проспекта Ленина и улицы Батурина. Здесь 22-летний водитель «Лады Гранты» врезался в встречную маршрутку. Пострадали пять пассажиров маршрутки: 21-летняя девушка повредила голеностоп, 50-летняя женщина, 23-летняя девушка и 47-летний мужчина ушибли головы, 20-летняя девушка повредила голень.