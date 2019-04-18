Сварить вкусный кофе поможет домофон

В Ярославле устанавливают «умные» видеодомофоны – это устройства нового поколения, которые позволяют открывать дверь через приложение для смартфона и наблюдать за обстановкой на улице, находясь где угодно. В мобильном приложении доступен семидневный видеоархив, благодаря которому можно узнать, кто приходил к вам на неделе.

Мы решили пофантазировать и собрали бытовые ситуации, в которых «умный» домофон выручит ярославцев.

Вы принимаете ванну, и вдруг раздается звонок домофона

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="258" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/703962" frameborder="0"></iframe> Вы принимаете ванну, и вдруг раздается звонок домофона.gifer.com

Неправильно:

Вы судорожно пытаетесь вытереться полотенцем, одновременно запрыгивая мокрыми пятками в тапочки, бежите к трубке домофона, оставляя по квартире мокрые следы. А тот, кто звонил, вероятнее всего, к тому времени уже уйдет.

Правильно:

Звонок с домофона поступает на мобильное приложение. Брать в руки мобильный телефон, находясь в ванной, наполненной водой, не стоит — в целях безопасности. Лучше переместиться на коврик. И время сэкономлено, и луж на пути из ванной к домофону удалось избежать. Даже если таинственный визитер уже ушел, всегда можно узнать, кто это был, посмотрев видеоархив.

Хотите все держать под контролем, даже в отпуске

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="200" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/704014" frameborder="0"></iframe> Хотите все держать под контролем, даже в отпуске.gifer.com

Неправильно:

Вы отдыхаете на пляже, потягивая коктейль под шум прибоя, а в голове возникает мысль, как там моя квартира, а впечатлительный мозг уже рисует в голове картины того, как вашим отсутствием могут воспользоваться мошенники.

Правильно:

Вы просто наслаждаетесь отпуском. Где бы вы территориально ни находились, мобильное приложение перенаправит звонок с домофона на мобильный телефон. Главное, чтобы был доступ в интернет. Если перед дверью стоит подозрительный незнакомец, то спокойно отвечаете ему и не подаете вида, что вы за тысячи километров от дома. Все, вы великолепны!

Можно и вовсе на время перепоручить функцию контроля друзьям или родным. Достаточно просто предоставить им доступ в приложение. Кстати, следить можно даже за личным авто, которое стоит во дворе и попадает в обзор камеры домофона.

В домофон звонят, а у вас вот-вот поднимется кофе в турке

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="264" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/704015" frameborder="0"></iframe> В домофон звонят, а у вас вот-вот поднимется кофе в турке.gifer.com

Неправильно:

Идеальный напиток готовится в турке на минимальном огне. Этот почти медитативный процесс не терпит спешки. Любое неверное движение может испортить вкусовые ощущения либо стать причиной внепланового мытья плиты. Бросать напиток на плите или прерывать приготовление — не вариант.

Правильно:

Потребуется пара секунд, чтобы открыть дверь через смартфон, который всегда под рукой. А вы, не отрываясь, получите тот самый долгожданный однородный напиток потрясающего качества, которым сможете угостить уже поднимающегося к вам гостя.

Вы потеряли ключи от подъезда

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="344" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/704017" frameborder="0"></iframe> Вы потеряли ключи от подъезда.gifer.com

Неправильно:

Все бы ничего, если на улице теплая погода. Можно попробовать позвонить соседям либо дождаться, пока кто-то будет заходить или выходить. А вот в сорокаградусный мороз это плохая идея, особенно, если ключи забыл ребенок.

Правильно:

Открыть входную дверь через приложение можно как дистанционно, так и самому себе, находясь перед подъездом. Проблему с потерей ключей от квартиры это не исключит, но заняться ее решением уже можно будет в тепле.

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