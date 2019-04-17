2019-04-17T13:33:19+03:00
Иваново

Топор, кирпич и даже тяпка: чем ивановцы обещают убивать своих женщин

Полицейские раскрыли несколько фактов угроз убийством
Роман РЫЖИКОВ
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Если вы становитесь жертвой домашнего насилия, не молчите об этомЕсли вы становитесь жертвой домашнего насилия, не молчите об этомФото: Евгения ГУСЕВА
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«Бьет - значит любит». Эту фразу все мы слышали много раз. Некоторые воспринимают эти слова со смехом, некоторые – как что-то очень неприятное и болезненное. Но вот что действительно страшно: очень многие знакомы с этим утверждением не понаслышке. Так, на днях ивановские полицейские возбудили сразу несколько уголовных дел по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Жительницу Кохмы напугал ее 29-летний сожитель. Ранее судимый мужчина вооружился тяпкой для рубки продуктов и начал замахиваться не женщину, выкрикивая обещания прикончить ее.

В селе Чернореченском 50-летний мужчина с топором грозил убить свою 40-летнюю гражданскую жену.

Жительница Октябрьского района Иванова обратилась в полицию с заявлением на младшего брата. 55-летний мужчина решил выяснить отношения при помощи молотка. К счастью, дальше угроз дело не дошло.

А вот 33-летнему ивановцу повезло меньше. Его не только обещал убить другой мужчина, но и разбил ему голову кирпичом.

Если вы становитесь жертвой домашнего насилия, не молчите об этом. Расскажите хотя бы родственникам, а лучше обратитесь в полицию. Это может спасти вашу жизнь

ИСТОЧНИК KP.RU

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