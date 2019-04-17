2019-04-17T13:08:24+03:00
Общество

Ярославль, возможно, будут обрабатывать не только от клещей, но и от комаров

С таким предложением выступил депутат муниципалитета
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Возможно, Ярославль будут обрабатывать от комаров.Возможно, Ярославль будут обрабатывать от комаров.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Депутат муниципалитета и врач Владимир Молодкин предложил проводить в Ярославле обработку не только от клещей, но и от комаров. Свою идею он озвучил на заседании комиссии муниципалитета по соцполитике 17 мая.

- Комары являются переносчиками различных заболеваний и паразитов. Например, дирофиляриоза. Если раньше это было свойственно более южным районам, то сейчас опасные насекомые встречаются и в наших широтах, - отметил Владимир Молодкин.

По его словам, дирофиляриоз – это заражение животных или человека паразитами, личинки которых могут скапливаться в виде тромбов или циркулирующих по кровеносному руслу эмбол. Они могут привести к смертельным исходам.

Удастся ли воплотить эту инициативу в жизнь, пока не ясно.

- Все будет упираться в финансирование, - прокомментировал заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Олег Одинцов.- У нас обработка одного гектара территории от клещей обходится в 2000 рублей. Если будут деньги, можно и от комаров обрабатывать.

Депутаты попросили Владимира Молодкина подготовить справку по этой теме, чтобы в дальнейшем при необходимости детально проработать вопрос.

Между тем, в этом году денег едва хватило, чтобы опрыскать территорию Ярославля от клещей. Сначала из списка обрабатываемых территорий даже исключили пляжи, но потом их все-таки вернули в перечень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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