В Ярославле грабитель напал на почтальона и забрал пенсии стариков

Дерзкое преступление произошло на днях в Ярославле. Грабитель напал в подъезде на 63-летнюю женщину-почтальона и отобрал у нее деньги, которые предназначались для выплаты пенсий. СМИ узнали о происшествии только 16 апреля. По не подтвержденным пока данным, было украдено около 470 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Проводятся оперативные мероприятия, - прокомментировали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

К счастью, старики, которым почтальон несла пенсии, без денег не остались

- Происшествия криминального характера не приводят к сбоям в почтовом обслуживании населения и организаций. Инцидент не отразился на клиентах, все обязательства перед ними выполнены в срок и в полном объеме. Денежные средства и материальные ценности, которыми оперирует предприятие, застрахованы, - сообщили в УФПС Ярославской области.

Известно, что пострадавшая сотрудница отделения связи сейчас находится на больничном. А филиал «Почты России» оказывает всяческое содействие правоохранительным органам в поисках и задержании злоумышленника.