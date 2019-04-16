Костромская область почти в 4,5 раза увеличила финансирование программы льготного лекарственного обеспечения

Более 200 млн рублей в этом году направит Костромская область на обеспечение лекарствами льготников. Еще более 100 млн региону выделил федеральный бюджет, сообщили в департаменте здравоохранения.

В ведомстве отметили, что за последние годы в 4,3 раза увеличилась сумма, которую бюджет региона направляет на программу льготного амбулаторного лечения. Если в 2013 году это было лишь 69 млн рублей, то в текущем году – уже порядка 230 млн.

Также в 2019 году Костромской области из федерального бюджета выделено 112,5 млн рублей на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания.

В департаменте здравоохранения сообщили, что в Костромской области сегодня более 30 тысяч жителей имеют право на льготные препараты на амбулаторном этапе лечения. Наличие медикаментов находится на постоянном контроле.

«Сегодня в Костромской области созданы запасы лекарственных препаратов для амбулаторного и стационарного лечения граждан на период от 3 до 5 месяцев. В рамках неоднократных проверок, проведенных департаментом здравоохранения Костромской области, фактов приобретения гражданами медикаментов для лечения в стационарах не выявлено», - прокомментировали в ведомстве.

Отметим, что фонд ОМС на закупку медикаментов для лечения граждан в условиях стационаров Костромской области увеличил объем средств с 855,5 млн рублей в 2016 году до 1 млрд 215 млн в 2019 году. Рост составил 42%.