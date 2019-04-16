В Ярославле хотят закрыть одно из трех ортопедических отделений

Слияние нескольких больниц в одну превратилось в Ярославской области в тенденцию последнего времени. Власти пытаются сэкономить и перераспределить деньги, которых в бюджете на все не хватает. Но одно дело, когда объединение больниц проходит чисто юридически с уменьшением трат на административный аппарат, а другое - когда при этом сокращаются целые структурные подразделения.

Поток пациентов только растет

С такой проблемой столкнулись сотрудники и пациенты больницы №2 на Липовой горе. В процессе объединения ее с больницей №8 хотят полностью ликвидировать ортопедическое отделение. В областном департаменте здравоохранения пока скупо комментируют ситуацию: мол, отделение как работало, так и работает, процесс объединения больниц еще не закончен, соответственно, и говорить о реорганизации внутренней структуры рано. Однако персонал медучреждения заверяет, что им уже сообщили о грядущих изменениях.

- 2 апреля у нас в больнице прошло собрание с участием руководителей департамента здравоохранения и фармации, на котором было сказано, что отделение хотят ликвидировать, поскольку в городе есть другие ортопедические отделения, - рассказали сотрудники больницы №2.

На данный момент в отделении, которое работает с 1978 года, развернуто 25 коек круглосуточного и 10 коек дневного стационара. Есть три операционные, необходимое оборудование и инструментарий. В штате три врача травматолога-ортопеда с высшей категорией (один из них еще и с ученой степенью кандидата медицинских наук), врач-анестезиолог, десять медсестер и пять уборщиц. Здесь ведется консультативный прием пациентов со всей Ярославской области и из других регионов. В больнице говорят, что поток желающих лечиться из года в год только растет. В 2018 году в отделении пролечилось почти две тысячи пациентов, было выполнено 1483 операции.

- В основном это современные операции по исправлению деформации стоп и лечебные артроскопии коленного сустава с реконструкцией передней крестообразной связки. Кроме того, наше отделение единственное в области, где в условиях стационара проводится консервативное безоперационное лечение заболеваний суставов, - рассказал главный врач ортопедического отделения больницы №2 Александр Левшин.

В Ярославле есть ещё два отделения, которые оказывают помощь больным с ортопедической патологией - в больнице имени Соловьева и госпитале ветеранов войн. У пациентов есть выбор, где лечиться. Но многие отдают предпочтение именно ортопедическому отделению на Липовой горе, поскольку репутация у него очень хорошая. А главное - подавляющее большинство больных могут получить здесь врачебную помощь совершенно бесплатно - по полису ОМС. Особенно это важно для пожилых людей и других социально незащищенных категорий. Постоянные пациенты ортопедического отделения и те, кто только планирует пройти здесь лечение, единогласно против ликвидации подразделения.

Пациенты довольны качеством оказываемой здесь медпомощи и заботливым отношением со стороны коллектива.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

- Я лечусь только в этом отделении. Здесь очень внимательные и квалифицированные специалисты. После получения помощи я по полгода могу нормально ходить. Не ползать или сидеть на кровати, а ходить! Если отделение закроется, куда нам идти? В других больницах надо долго ждать квоту на операцию, поэтому большие очереди. Если хочешь побыстрее - плати деньги! А жить мы на что будем? Это отделение закрывать нельзя! - уверена пациентка отделения, пенсионерка Валентина Бурмистрова.

Стоит отметить, что благодаря средствам, которые поступают за ортопедические операции из Фонда обязательного медицинского страхования, пополняется бюджет всего медучреждения.

Аргументы сторонников ликвидации

Логику региональных чиновников от здравоохранения попытался объяснить главный внештатный травматолог-ортопед департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Александр Дегтярев. Он сам когда-то работал в отделении на Липовой горе, а потом много лет был главным врачом больницы имени Соловьева. Он убежден, что если ортопедическое отделение больницы №2 закроют, катастрофы не произойдет.

- Ортопедия - это хирургия не экстренная, а плановая. Соответственно, человеку должны гарантировать отсутствие осложнений. Немаловажную роль в этом играет оснащение лечебного учреждения. В ортопедии должна быть операционная с ламинарным потоком очищенного воздуха - когда он подается сверху и все выносится из операционной, в операционную из коридора ничего не попадет. В других условиях оперировать может быть опасно. Также нужно оборудование, хороший набор инструментов. А в больнице №2 уже много лет не было ремонта. При этом строительство одной современной операционной обойдется минимум в 20 миллионов рублей. Хороший набор инструментов для эндопротезирования стоит около миллиона, если добавить силовые инструменты - еще несколько миллионов. Чтобы делать большие ортопедические вмешательства, надо иметь хорошую реанимацию. Вкладывать такие средства в отделение, в котором 30 коек, просто не эффективно, когда рядом в той же Соловьевской больнице, все это уже есть, - приводит аргументы Дегтярев.

Опасения пациентов об увеличении очередей на операции, по его мнению, беспочвенны. По словам Дегтярева, часть хирургических операций, которые выполняет отделение на Липовой горе можно делать амбулаторно, от части - вообще можно отказаться, так как сейчас есть альтернативные нехирургические методы. Остальные случаи для той же Соловьевки - несколько дней работы.

- Здесь образовался мощный ортопедический центр, работает 25 операционных залов для травматологии и ортопедии. В неделю мы делаем 300 операций, а в год - около 15 тысяч, - рассказал он.

Нужно еще раз взвесить за и против

Однако многие ярославцы не разделяют оптимизма, с которым на ситуацию смотрит Александр Дегтярев.

- Моему отцу в клинической больнице №2 сделали операцию на колене быстро, качественно и бесплатно! А Соловьевка за такую же операцию 30 тысяч хотела, - написал в интернете один из жителей Ярославля.

В защиту отделения на Липовой горе выступили и некоторые областные депутаты.

- В Москве еще выше квалификация! Давайте всех туда отправлять, а в очередь за 10 лет записывать! Почему вы идете не по пути поднятия этого учреждения на более высокий уровень, а по пути его закрытия? В госпитале ветеранов войн, чтобы заменить людям сустав, нужно простоять в очереди три года! - выступил на заседании комитета думы по здравоохранению парламентарий-коммунист Александр Воробьев.

Судьба коллектива в случае закрытия отделения не ясна.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Врачи отделения признают, что ремонта у них, действительно давно не было.

- Но это не наша вина! Что мешает администрации больницы заняться этим вопросом? Ведь ортопедическое отделение прибыльное, а не убыточное! Нынешний заместитель директора департамента здравоохранения Сергей Давлетов, будучи в свое время нашим главным врачом, почему-то тянул время с ремонтом и получением лицензии на высокотехнологичную медпомощь. А теперь заявляет, что у нас плохие условия, нет лицензии и поэтому нужно направить поток наших пациентов в другие больницы, - недоумевают в отделении.

Больные же и вовсе заявляют, что для них главное - не ремонт, а золотые руки хирургов, которые здесь оперируют, внимание и доброжелательное отношение всего персонала. Между тем, судьба врачей в случае закрытия отделения очень туманна. По мысли Александра Дегтярева, на базе больницы №2 можно было бы создать дневной травмпункт, где могли бы долечиваться пациенты после операций. Но оперирующие хирурги на такую работу не согласны. А врачебных ставок для них по той же специализации в городе просто нет. Не ясны перспективы для младшего и среднего медперсонала. Коллектив подразделения, как и пациенты, не намерен соглашаться с решением департамента. Врачи разместили в соцсетях открытое письмо с просьбой о помощи в сохранении отделения, написали обращения в министерство здравоохранения и в приемную президента России.

Игорь Александрович Пицын - врач высшей категории.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

- Мы пытаемся спасти наше отделение, коллектив, бьемся за то, чтобы и самим без работы не остаться и доступность медицинской помощи населению по нашему профилю сохранилась, - говорит врач отделения Игорь Пицын.

Возможно, пока не принято окончательного решения, чиновники еще раз взвесят все за и против запланированного шага с учетом мнения и специалистов, и населения.