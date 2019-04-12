2019-04-12T13:54:40+03:00
Иваново

В Тейковском районе легковушка вылетела в кювет. В Ивановской области шесть человек травмированы в результате ДТП

В региональном ГИБДД рассказали о дорожной обстановке за сутки
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: УГИБДД по Ивановской области / vk.comФото: УГИБДД по Ивановской области / vk.com
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В ДТП в Ивановской области пострадали шесть человек. Среди них есть ребенок.

Так, в Тейковском районе 57-летний водитель отечественной «пятнашки» не справился с управлением и вылетел с травмами в кювет. Медики госпитализировали мужчину с подозрением на инсульт. В остальном, он отделался ушибами.

В областном центре на улице Калинина 36-летний водитель на «двенашке» сбил шестилетнего мальчика, который перебегал дорогу на «красный». Ребенка с травмами доставили в больницу. В пресс-службе УГИБДД отмечают, что водитель был трезв.

Вечером, около 20:40 на дороге Курьяново-Ново-Талицы 30-летний пьяный водитель на «Митсубиши Лансер» врезался в пассажирскую газель. Иномарка выезжала с прилегающей дороги на главную. К счастью, никто не пострадал

ИСТОЧНИК KP.RU

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