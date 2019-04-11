«В эпоху великую Аллы посчастливилось жить нам, друзья!»: ярославская поклонница написала гимн Пугачевой к ее юбилею

Лариса Горбунова уже много лет фанатеет от Аллы Пугачевой. Говорит, что творчеством звезды эстрады увлеклась еще в юности.

- Алла Борисовна невероятно талантливый человек с потрясающей энергетикой! - восхищается кумиром Лариса.

Женщина не пропустила ни одного концерта своей любимой певицы в Ярославской области, ездила на выступления и в другие города. Несколько раз удавалось лично пообщаться со звездой. А самая первая живая встреча артистки и поклонницы произошла еще в 1985 году. Это было в Москве. Тогда Лариса Горбунова посетила премьеру фильма «Пришла и говорю» - об одном из этапов творческого пути Пугачевой.

- После этого ноги сами принесли меня к дому, где жила Алла Борисовна. Там стояла группа таких же девушек, как и я, - вспоминает Лариса. - К дому подъехал оранжевый «Рафик», из подъезда вышла Пугачева и пошла к машине, а по пути почему-то подошла именно ко мне. Я ей говорю: «Здравствуйте!», и она мне ответила: «Здравствуй, девочка!».

Лариса стала одной из создательниц ярославского фан-клуба Аллы Пугачевой под названием «100 друзей». Он, кстати, существует до сих пор.

К 70-летнему юбилею Примадонны, который певица отметит 15 апреля, Лариса хотела сделать особенный подарок. Так и родилась идея - написать гимн. По словам поклонницы, стихи у нее родились буквально за 10 минут. А в качестве музыкальной основы была выбрана песня самой Аллы Борисовны «Я летала». Но поклонники пошли дальше и создали целый клип, состоящий из фотографий, присланных фанатами Пугачевой из разных уголков страны. Исполнить песню доверили Араму Назиняну.

- Очень хотелось сделать Алле что-то приятное к празднику и всем напомнить, что Алла Пугачева для нас всех россиян - Вселенная. Необъяснимая, грандиозная, загадочная и родная. Всем своим творчеством Алла учит нас любить по-настоящему, доброте друг к другу. Она всегда честна со своим зрителем. Еще через лет сто ученые будут исследовать феномен такой народной любви к женщине, которая поет, - поделилась создательница гимна.

Кстати, «Комсомолка» писала о концерте Примадонны в Ярославле в 2006 году. Тогда звезда увезла домой портрет, надувные цветы и температуру.

Ларисе удалось взять автограф у Примадонны во время концерта в Ярославле в 2006 году.

НА ЗАМЕТКУ

ГИМН ВЕЛИКОЙ ПЕВИЦЕ

Долго тянется наша дорога,

Параллельно с Твоею судьбой.

На земле нас таких - очень много,

Что болеют душою Тобой.

Ты, дающая силу и счастье,

Раскрываешь нам мудрости дверь,

Защищаешь от бед и ненастья

Мы, как птицы в полете - поверь!

***

Мы летаем, летаем, летаем,

Переполнены светом глаза.

Ведь в эпоху великую Аллы

Посчастливилось жить нам, друзья!

***

Мы журналы в киосках скупали

Со статьями и фото с Тобой,

Мы пластинки с прилавков сметали,

Не могли надышаться Тобой!

В ожидании эмоций чудесных

Мы крутили кассеты твои,

В «Олимпийском» свободное место

На концертах пытались найти.

***

Мы летали, от счастья летали,

Когда видели рядом Тебя.

Мы, автограф, прижав, засыпали

И без песен ни ночи, ни дня.

***

Ты себя отдаешь без остатка,

Ты поешь для добра, для людей.

За Тебя от дешевых нападков

Мы стеною встанем - поверь!

Ты нам счастье вливаешь по венам,

Наполняя энергией мир.

Нет роднее Тебя во Вселенной.

Миллионам людей – Ты кумир!

***

Мы летаем, летаем, летаем

Переполнены светом глаза

Ведь в эпоху великую Аллы

Посчастливилось жить нам, друзья!