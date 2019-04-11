2019-04-11T20:47:28+03:00
Звезды

«В эпоху великую Аллы посчастливилось жить нам, друзья!»: ярославская поклонница написала гимн Пугачевой к ее юбилею

15 апреля Примадонне исполнится 70 лет
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Поклонница из Ярославской области написала гимн к юбилею Аллы Пугачевой. Фото: со странички Ларисы Горбуновой в facebook.Поклонница из Ярославской области написала гимн к юбилею Аллы Пугачевой. Фото: со странички Ларисы Горбуновой в facebook.
Изменить размер текста:

Лариса Горбунова уже много лет фанатеет от Аллы Пугачевой. Говорит, что творчеством звезды эстрады увлеклась еще в юности.

- Алла Борисовна невероятно талантливый человек с потрясающей энергетикой! - восхищается кумиром Лариса.

Женщина не пропустила ни одного концерта своей любимой певицы в Ярославской области, ездила на выступления и в другие города. Несколько раз удавалось лично пообщаться со звездой. А самая первая живая встреча артистки и поклонницы произошла еще в 1985 году. Это было в Москве. Тогда Лариса Горбунова посетила премьеру фильма «Пришла и говорю» - об одном из этапов творческого пути Пугачевой.

- После этого ноги сами принесли меня к дому, где жила Алла Борисовна. Там стояла группа таких же девушек, как и я, - вспоминает Лариса. - К дому подъехал оранжевый «Рафик», из подъезда вышла Пугачева и пошла к машине, а по пути почему-то подошла именно ко мне. Я ей говорю: «Здравствуйте!», и она мне ответила: «Здравствуй, девочка!».

Лариса стала одной из создательниц ярославского фан-клуба Аллы Пугачевой под названием «100 друзей». Он, кстати, существует до сих пор.

К 70-летнему юбилею Примадонны, который певица отметит 15 апреля, Лариса хотела сделать особенный подарок. Так и родилась идея - написать гимн. По словам поклонницы, стихи у нее родились буквально за 10 минут. А в качестве музыкальной основы была выбрана песня самой Аллы Борисовны «Я летала». Но поклонники пошли дальше и создали целый клип, состоящий из фотографий, присланных фанатами Пугачевой из разных уголков страны. Исполнить песню доверили Араму Назиняну.

- Очень хотелось сделать Алле что-то приятное к празднику и всем напомнить, что Алла Пугачева для нас всех россиян - Вселенная. Необъяснимая, грандиозная, загадочная и родная. Всем своим творчеством Алла учит нас любить по-настоящему, доброте друг к другу. Она всегда честна со своим зрителем. Еще через лет сто ученые будут исследовать феномен такой народной любви к женщине, которая поет, - поделилась создательница гимна.

Кстати, «Комсомолка» писала о концерте Примадонны в Ярославле в 2006 году. Тогда звезда увезла домой портрет, надувные цветы и температуру.

Ларисе удалось взять автограф у Примадонны во время концерта в Ярославле в 2006 году.

Ларисе удалось взять автограф у Примадонны во время концерта в Ярославле в 2006 году.

НА ЗАМЕТКУ

ГИМН ВЕЛИКОЙ ПЕВИЦЕ

Долго тянется наша дорога,

Параллельно с Твоею судьбой.

На земле нас таких - очень много,

Что болеют душою Тобой.

Ты, дающая силу и счастье,

Раскрываешь нам мудрости дверь,

Защищаешь от бед и ненастья

Мы, как птицы в полете - поверь!

***

Мы летаем, летаем, летаем,

Переполнены светом глаза.

Ведь в эпоху великую Аллы

Посчастливилось жить нам, друзья!

***

Мы журналы в киосках скупали

Со статьями и фото с Тобой,

Мы пластинки с прилавков сметали,

Не могли надышаться Тобой!

В ожидании эмоций чудесных

Мы крутили кассеты твои,

В «Олимпийском» свободное место

На концертах пытались найти.

***

Мы летали, от счастья летали,

Когда видели рядом Тебя.

Мы, автограф, прижав, засыпали

И без песен ни ночи, ни дня.

***

Ты себя отдаешь без остатка,

Ты поешь для добра, для людей.

За Тебя от дешевых нападков

Мы стеною встанем - поверь!

Ты нам счастье вливаешь по венам,

Наполняя энергией мир.

Нет роднее Тебя во Вселенной.

Миллионам людей – Ты кумир!

***

Мы летаем, летаем, летаем

Переполнены светом глаза

Ведь в эпоху великую Аллы

Посчастливилось жить нам, друзья!

Фанатский гимн к юбилею Аллы Пугачевой. ."ФАНАТСКИЙ ГИМН" ЛЮБИМОЙ ПЕВИЦЕ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Виктор Сухоруков о съемках «Брата-3»: «Это то же самое, что в Третьяковской галерее усики Мадонне подрисовать»
Звезда фильмов «Брат» и «Брат 2» рассказал «КП»-Екатеринбург, каким он запомнил Алексея Балабанова, как приглашал Сергея Бодрова-младшего на борщ, а сегодня отстаивает их общую память перед шоуменом Станиславом Барецким, который намерен снять «Брат 3»
Новости 24
Губернатор Ярославской области на 15 позиций улучшил свое место в рейтинге глав регионов
В нескольких микрорайонах Рыбинска отключат отопление и горячую воду
Мать «мосейцевских» девочек обвинила приютившую их семью в избиениях
Под Ярославлем мужчина в кирзовых сапогах отпинал тещу
За 2019 год в Ярославле сдано более 63 тысяч квадратных метров жилья
Жители Рыбинска записали видео, которое отправится в космос к Алексею Овчинину
Не родись красивой: жительница Ярославля схватила косметику и убежала из магазина
В Ярославле откроется невероятный фестиваль роботов
В Рыбинске водитель сбил 17-летнюю девушку
На железнодорожных путях в Люберцах погиб ярославский музыкант
Ярославский бизнесмен может лишиться трех диванов из-за задолженности по коммуналке
Трупный запах на пустыре: в Ярославле на улице Громова лежат мешки с пятачками и копытами
В Рыбинске два 18-летних парня до смерти избили взрослого мужчину
Ярославского депутата Дмитрия Петровского лишили прав за оставление места ДТП
Ярославские гадалки обманули двух пожилых женщин на 4,5 миллиона рублей
Житель Ярославской области лишился «Мерседеса» из-за долгов по кредиту
На ярославской «Аллее космонавтов» зажжется новая «звезда» Сергея Крикалева
Новый первый зам мэра высказалась о подорожании проезда в Ярославле
В Ярославской области молодой вор-рецидивист украл металл из дачного дома