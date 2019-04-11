«В эпоху великую Аллы посчастливилось жить нам, друзья!»: ярославская поклонница написала гимн Пугачевой к ее юбилею
Лариса Горбунова уже много лет фанатеет от Аллы Пугачевой. Говорит, что творчеством звезды эстрады увлеклась еще в юности.
- Алла Борисовна невероятно талантливый человек с потрясающей энергетикой! - восхищается кумиром Лариса.
Женщина не пропустила ни одного концерта своей любимой певицы в Ярославской области, ездила на выступления и в другие города. Несколько раз удавалось лично пообщаться со звездой. А самая первая живая встреча артистки и поклонницы произошла еще в 1985 году. Это было в Москве. Тогда Лариса Горбунова посетила премьеру фильма «Пришла и говорю» - об одном из этапов творческого пути Пугачевой.
- После этого ноги сами принесли меня к дому, где жила Алла Борисовна. Там стояла группа таких же девушек, как и я, - вспоминает Лариса. - К дому подъехал оранжевый «Рафик», из подъезда вышла Пугачева и пошла к машине, а по пути почему-то подошла именно ко мне. Я ей говорю: «Здравствуйте!», и она мне ответила: «Здравствуй, девочка!».
Лариса стала одной из создательниц ярославского фан-клуба Аллы Пугачевой под названием «100 друзей». Он, кстати, существует до сих пор.
К 70-летнему юбилею Примадонны, который певица отметит 15 апреля, Лариса хотела сделать особенный подарок. Так и родилась идея - написать гимн. По словам поклонницы, стихи у нее родились буквально за 10 минут. А в качестве музыкальной основы была выбрана песня самой Аллы Борисовны «Я летала». Но поклонники пошли дальше и создали целый клип, состоящий из фотографий, присланных фанатами Пугачевой из разных уголков страны. Исполнить песню доверили Араму Назиняну.
- Очень хотелось сделать Алле что-то приятное к празднику и всем напомнить, что Алла Пугачева для нас всех россиян - Вселенная. Необъяснимая, грандиозная, загадочная и родная. Всем своим творчеством Алла учит нас любить по-настоящему, доброте друг к другу. Она всегда честна со своим зрителем. Еще через лет сто ученые будут исследовать феномен такой народной любви к женщине, которая поет, - поделилась создательница гимна.
Кстати, «Комсомолка» писала о концерте Примадонны в Ярославле в 2006 году. Тогда звезда увезла домой портрет, надувные цветы и температуру.
Ларисе удалось взять автограф у Примадонны во время концерта в Ярославле в 2006 году.
НА ЗАМЕТКУ
ГИМН ВЕЛИКОЙ ПЕВИЦЕ
Долго тянется наша дорога,
Параллельно с Твоею судьбой.
На земле нас таких - очень много,
Что болеют душою Тобой.
Ты, дающая силу и счастье,
Раскрываешь нам мудрости дверь,
Защищаешь от бед и ненастья
Мы, как птицы в полете - поверь!
***
Мы летаем, летаем, летаем,
Переполнены светом глаза.
Ведь в эпоху великую Аллы
Посчастливилось жить нам, друзья!
***
Мы журналы в киосках скупали
Со статьями и фото с Тобой,
Мы пластинки с прилавков сметали,
Не могли надышаться Тобой!
В ожидании эмоций чудесных
Мы крутили кассеты твои,
В «Олимпийском» свободное место
На концертах пытались найти.
***
Мы летали, от счастья летали,
Когда видели рядом Тебя.
Мы, автограф, прижав, засыпали
И без песен ни ночи, ни дня.
***
Ты себя отдаешь без остатка,
Ты поешь для добра, для людей.
За Тебя от дешевых нападков
Мы стеною встанем - поверь!
Ты нам счастье вливаешь по венам,
Наполняя энергией мир.
Нет роднее Тебя во Вселенной.
Миллионам людей – Ты кумир!
***
Мы летаем, летаем, летаем
Переполнены светом глаза
Ведь в эпоху великую Аллы
Посчастливилось жить нам, друзья!
Фанатский гимн к юбилею Аллы Пугачевой. ."ФАНАТСКИЙ ГИМН" ЛЮБИМОЙ ПЕВИЦЕ
ИСТОЧНИК KP.RU