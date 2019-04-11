2019-04-11T16:17:08+03:00
Политика

Роскомнадзор заблокировал ярославское издание «Яркуб»

В редакции утверждают, что не получали никаких уведомлений и требований от ведомства
Роман РЫЖИКОВЕкатерина РЯБЦЕВА
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Сайт издания заблокированСайт издания заблокированФото: Роман РЫЖИКОВ
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Роскомнадзор внес ярославское издание «Яркуб» в реестр запрещенных сайтов. Поводом для блокировки стала, якобы, публикация от 9 июня прошлого года о несчастном случае с подростком-аутистом. Однако, как сообщили в редакции издания, никаких уведомлений от Роскомнадзора ни тогда, ни накануне внесения в реестр, они не получали.

- Мы все еще не знаем, что конкретно вызвало недовольство Роскомнадзора. Картинка? Формулировки? Тема? – пишет редактор «Яркуба» Марина Седнева на странице издания в социальной сети.

По словам Марины Седневой, в редакции не видят оснований для блокировки.

- Пока мы не видели оснований для блокировки, трудно говорить о том насколько они имеют почву под собой. Нам тревожно думать, что Роскомнадзор грубо цепляется и ищет повод из мести за нашу позицию, касающуюся материала о надписи на стене УМВД,- сказано в соцсети издания.

Напомним, речь идет о скандале, который разгорелся после того, как издание отказалось удалять заметку о хулиганском граффити после неформальной просьбы.

Тем не менее, сегодня редакция делает все возможное, чтобы ведомство разблокировало сайт. Так, сайт снял текст новости о подростке, оставив формальное пояснение, и уведомил об этом центральный аппарат Роскомнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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