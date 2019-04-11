В Иванове за сутки произошло 4 ДТП: 1 человек погиб, трое травмированы

За минувшие сутки в Ивановской области зарегистрировано четыре серьезных ДТП. В авариях пострадало четыре человека. Одно из происшествий – с летальным исходом.

В среду, 10 апреля, около 13:50 на перекрестке Носова и Свободы водитель на «Ниве» сбил 13-летнюю девочку, которая переходила на зеленый сигнал светофора. 72-летний мужчина скрылся с места ДТП, но позже был задержан. Ребенка с травмой ноги и ушибами доставили в больницу.

Вечером того же дня, около 19:24, автобус ПАЗ насмерть сбил 69-летнюю женщину. Она скончалась еще до приезда медиков. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, женщина переходила дорогу в неположенном месте. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, 9 апреля на улице Щубиных в Иванове водитель на отечественной легковушке сбил 23-летнего пешехода и скрылся с места аварии. Мужчина впал в кому.