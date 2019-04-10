Под Ярославлем молодая девушка пыталась поджечь дом назойливого ухажера своими кроссовками

24-летней жительнице Борисоглебского района Ярославской области суд назначил десять месяцев условно за умышленное уничтожение чужого имущества. За этими сухими словами таится невероятная история, которая еще раз подтверждает: от любви до ненависти один шаг.

То был августовский вечер. Молодая девушка, за которой долго и безуспешно ухаживал односельчанин , прогуливалась по району, вдруг оказавшись на крыльце назойливого кавалера. Одна. Мужчина был ей настолько неприятен, что позже в суде его знаки внимания девушка назовет «длительной психотравмирующей ситуацией»…

План созрел молниеносно и казался беспроигрышным: если сжечь его дом, то ему будет негде жить, а значит, он уедет и перестанет приставать.

- Девушка положила на крыльцо его дома свои кроссовки и подожгла их, - рассказывают в прокуратуре. – Убедившись, что они разгорелись, обвиняемая скрылась с места происшествия.

На радость горе-любовнику, и к несчастью утомившейся от ухаживаний особе, мимо проходил случайный прохожий. Он потушил пожар.

На суде девушка полностью призналась и раскаялась. Она рассказала, что это желание было спонтанным и застало ее врасплох.

Суд, впрочем, при назначении наказания учел, что «потерпевших» двое, а поведение мужчины, которое толкнуло девушку на преступление, было аморальным.