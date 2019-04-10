В Иванове пьяный водитель отправил в кому молодого пешехода

Жуткая авария произошла в Иванове 9 апреля. На улице Щубиных под колеса отечественной легковушки попал молодой мужчина. ДТП произошло около 21:30. 53-летний водитель пятнашки сбил на нерегулируемом пешеходном переходе молодого мужчину и скрылся с места происшествия.

В результате аварии молодой человек впал в кому. Его доставили в областную клиническую больницу с ЗЧМТ, ушибом головного мозга, переломом основания черепа.

Водителя задержали почти сразу. Оказалось, мужчина был пьян, не имел при себе никаких документов, в том числе и водительских прав.

На момент поступления в больницу, личность пострадавшего не была установлена. На вид ему около 23 лет, был одет в серую куртку, синие джинсы и кроссовки, на руках – шрамы в виде порезов.

Расследование продолжается