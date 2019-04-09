В Иваново арестовали имущество кинотеатра «Искра Deluxe»

Кинотеатр «Искра Deluxe» принадлежит компании «Городской концепт». Она – одна из девяти организаций-компаньонов, которые брали у кредитной конторы деньги на развитие бизнеса, и накопили такой огромный долг.

Сейчас кредитная организация судится с должниками. Но опасаясь, что бизнесмены выведут и продадут активы, она инициировала арест имущества некоторых компаньонов с целью сохранения имущества.

Ивановские приставы, в частности, наложили арест на кинотеатр «Искра Deluxe», экран и плазменные панели в холле, витрины и оргтехнику, мебель и цифровые усилители, предметы интерьера и торговое оборудование, кинопроектор и контроль 3D. Техника, с помощью которого осуществляют кинопоказ, принадлежит одному из компаньонов – компании «Кинолуч».

Пока это меры, обеспечивающие сохранность имущества должников. Реализовывать его приставы права не имеют. Но как только поступит основной исполнительный документ, будет, что продать из собственности должников. А в скором времени, вероятно, арестуют еще и здание заведения, и земельный участок под ним.