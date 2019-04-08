В Иванове разрушилась недавно благоустроенная набережная

В Иванове разрушилась набережная. Проблему нарушения подрядчиками сроков и качества работ в регионе будем выжигать каленым железом, заявил губернатор.

- Права на ошибку у подрядчиков по строительству больше нет. Не так сделали - свободны, – подчеркнул Станислав Воскресенский.

Территория была благоустроена в 2017 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Уже следующим летом пришлось перекладывать плитку у площадки с уличными тренажерами. А после этой зимы плитка провалилась у фонтана. Также разрушились бетонные основания скамеек. Сейчас подрядчик вывез их с набережной и переделывает.

Станислав Воскресенский отметил, что благодаря неравнодушным ивановцам, которые присылают ему фотографии, он знает, в каком состоянии находятся некоторые объекты благоустройства и строительства в муниципалитетах.

Подход к работе с подрядчиками в корне изменится. Сформирован список организаций, которые при выполнении подрядных работ имели нарушения и по срокам, и по качеству, и он будет пополняться.

- Положили абы как плитку – чемодан, вокзал, – свободен. Речь не идет о том, на гарантии объект или нет. Мы не должны с вами допускать возникновения таких ситуаций в принципе. Многие привыкли так работать, но ничего: мы это вылечим раз и навсегда, как бы сложно это ни было, – сказал Станислав Воскресенский.

Он попросил общественников подключиться к реализации программы «Формирование комфортной городской среды» на самом раннем этапе.

- Еще раз подчеркну, это президентские деньги. Я ни к копейке бюджетных средств не позволю вот так относиться. Чтобы это не было голословным заявлением, прошу подготовить мое обращение в ФАС России. Я предлагаю организации, которые в Ивановской области допустили нарушения, внести в федеральный перечень. Они не смогут вести свою деятельность на территории России.