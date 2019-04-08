2019-04-08T10:36:52+03:00
Общество

Заниматься в бесплатных кружках ярославские дети смогут только по сертификатам

Рассказываем, где, когда и как получить этот важный документ
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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С нового учебного года записываться в бесплатные кружки в Ярославле можно будет только по сертификату.С нового учебного года записываться в бесплатные кружки в Ярославле можно будет только по сертификату.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Уже с нового учебного года заниматься в бесплатных кружках и секциях дети в Ярославле смогут только по сертификатам. Это ноу-хау сейчас вводится по всей стране. Некоторые регионы уже опробовали новинку. На территории нашего региона - в Рыбинске, Большесельском, Брейтовском, Даниловском, Гаврилов-Ямском, Любимском, Пошехонском, Ростовском, Рыбинском, Тутаевском районах, - сертификаты начали внедрять в прошлом году. С 1 марта документ стало возможно оформить в других районах. И теперь, наконец, очередь дошла до Ярославля. Выдавать сертификаты в областном центре планируют начать во второй половине апреля.

В ЧЕМ СУТЬ НОВОВВЕДЕНИЙ

Сейчас местные бюджеты напрямую перечисляют деньги только муниципальным организациям, которые бесплатно предоставляют услуги дополнительного образования детям. Этот механизм финансирования сохранится, но с введением новой системы дети получат возможность за бюджетные деньги получать дополнительное образование в любой организации, в том числе частной. Единственное условие – такие организации должны иметь лицензию на дополнительное образование. Полный перечень подобных кружков и секций можно найти на портале персонифицированного дополнительного образования Ярославской области (https://yar.pfdo.ru).

- Персонифицированное финансирование дополнительного образования обеспечит для всех детей равные возможности для записи на дополнительные общеобразовательные программы. Внедрение данной системы повышает информированность детей и родителей о возможностях получения дополнительного образования, позволяет делать выбор из широкого спектра программ, реализуемых в разных организациях, что, безусловно, послужит большей, чем когда-либо, заинтересованности образовательных организаций в предоставлении качественных и разнообразных услуг, – отметила руководитель Регионального модельного центра дополнительного образования детей Ярославской области Екатерина Горюшина.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Сертификат могут получить все дети от 5 до 18 лет, проживающие в Ярославской области. Документ выдают один раз совершенно бесплатно, а действовать он будет до совершеннолетия ребенка. Сразу предупредим, что бумажного формата не предусмотрено.

- Сертификат дополнительного образования представляет собой реестровую запись в системе. После оформления все данные о сертификате ребенка хранятся в личном кабинете, доступ к которому будет у семьи на сайте персонифицированного дополнительного образования Ярославской области Можно самостоятельно распечатать номер сертификата, - объяснила Екатерина Горюшина.

Каждый год на сертификат персонифицированного финансирования будет приходить определенная сумма. Правда, в этом году она рассчитана на четыре последних месяца года, так как новая система заработает, напомним, только с сентября. В каждом районе и городе области размер финансирования будет свой. Для Ярославля сумма, предусмотренная на каждого ребенка, пока окончательно не утверждена. Эту информацию обещают озвучить чуть позже. При этом важно понимать, что деньги на сертификате нельзя накопить, обналичить, объединить с суммой другого ребенка или передать ему. Если семья оплачивает сертификатом услуги дополнительного образования, то каждый месяц с него списывается стоимость данных услуг. Если же ребенок не ходит в кружки и секции, то деньги ежемесячно будут возвращаться в бюджет и могут быть направлены на развитие дополнительного образования.

Если ребенок по каким-то причинам перестает посещать кружок или секцию или решает сменить род занятий, нужно расторгнуть договор с предыдущей организацией. В этом случае средства перестанут туда поступать, и их можно будет использовать в другом учреждении дополнительного образования. Стоит отметить, что если на сертификате не хватит средств на те занятия, которые выбрал ребенок, то недостающую сумму придется внести родителям.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ

Оформить сертификат дополнительного образования можно двумя способами.

Первый – подать онлайн-заявку на портале персонифицированного дополнительного образования Ярославской области (https://yar.pfdo.ru). Второй – лично обратиться в свою школу, детский сад или центр дополнительного образования (полный перечень организаций есть на том же сайте).

После этого нужно с распечатанным заявлением обратиться в ту организацию, которую вы выбрали для обучения. Там зачислят ученика и окончательно активируют сертификат.

Со всеми вопросами по сертификатам можно обратиться опорный центр вашего района или города. Их перечень и контакты представлены на портале персонифицированного дополнительного образования Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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