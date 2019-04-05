2019-04-05T12:48:33+03:00
Фотоконкурсы

«Моя любимая дача»: КП-Ярославль объявляет фотоконкурс!

Собирайте урожай из лайков и получайте призы
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Присылайте нам свои фотографии, делитесь трудовыми успехами прошлого года, вдохновляйтесь на новые и получайте призы!Присылайте нам свои фотографии, делитесь трудовыми успехами прошлого года, вдохновляйтесь на новые и получайте призы!Фото: Евгения ГУСЕВА
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Друзья, совсем не за горами новый дачный сезон. В его преддверии на нашем сайте мы объявляем фотоконкурс «Моя любимая дача», который, надеемся, вдохновит вас на трудовые подвиги.

Мы решили стартовать одновременно с дачным сезоном и предложить садоводам и дачникам делиться своими впечатлениями в течение всего этого замечательного времени!

Присылайте нам свои фотографии, делитесь трудовыми успехами прошлого года, вдохновляйтесь на новые и получайте призы от нашего издания.

Конкурс будет разбит на три этапа: весенний, летний и итоговый осенний.

Условия просты. Присылайте нам дачные фотографии прошлого или этого года. На них может быть запечатлен ваш урожай, любой живописный уголок вашей «фазенды» или вы сами на ее фоне. Фото мы принимаем с апреля по сентябрь. Присылать их можно нам на почту: kp_yaroslavl@mail.ru. Либо загрузить самостоятельно, заполнив специальную форму на сайте.

С 20 апреля запускаем голосование на сайте первого этапа конкурса. Идти оно будет до 20 мая включительно. Голосуйте сами, зовите на помощь ваших друзей и знакомых. За каждого участника можно будет проголосовать только раз в сутки. Для этого надо будет авторизоваться на нашем сайте.

Автор фото, которое в итоге наберет больше всего лайков, получит призы от «Комсомольской правды». Поощрительные подарки также ждут участников, занявших второе и третье место.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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