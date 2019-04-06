В Ярославле произошел взрыв электрокабеля: повреждены машины, люди остались без света

В Ярославле 5 апреля на улице Чехова, в районе домов №5 и №10, прогремел взрыв. По словам очевидцев, что-то громыхнуло около 15 часов 45 минут. Пока основной версией случившегося является взрыв подземного электрокабеля.

- У нас в здании до происшествия два раза электричество выключилось. А через несколько минут на улице раздался оглушающий взрыв. Как будто что-то упало на землю, - рассказала Кристина Глушко, которая работает рядом с местом происшествия.

Некоторые утверждают, что в этот момент из-под земли вылетел клуб огня и черного дыма. А после этого на поверхности земли стал заметен кусок оборванного провода, торчащего из воронки. Эпицентр взрыва располагался у бордюра проезжей части, где в этот момент стояли припаркованные автомобили. Два из них получили серьезные повреждения

- Моя машина была вся в земле, как танк. Из повреждений - сколы краски и заднее стекло в мозаику. Взрыв произошел где-то около заднего колеса автомобиля, очень близко к бензобаку. Хорошо, что возгорания машины не случилось, - поделилась Кристина Глушко.

Пострадали две припаркованные машины. Фото предоставлено Кристиной Глушко.

Пострадавшими от ЧП оказались и жители ближайших домов.

- Три часа без света сидели, - рассказал живущий неподалеку Алексей Фортунин.

По словам девушки, происшествие зафиксировали полицейские. Также приезжал представитель сетевой компании, все сфотографировали уехал.

Автомобиль, как танк, был завален землей. Фото предоставлено Кристиной Глушко.

Вообще, ЧП не из заурядных. Многие ярославцы недоумевают, как вообще мог произойти взрыв электрокабеля. Это же не газовая труба.

- Закоротило. Мгновенный нагрев до большой температуры и как следствие - взрыв, - пишет в группе «Жесть Ярославль», где идет обсуждение темы, Станислав Борисов.

По словам Кристины, электрик, который обслуживает их здание, тоже придерживается этой версии. Ее же записали в протоколе и сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия. Также приезжал представитель сетевой компании, но, по словам людей, ЧП он не комментировал, просто сфотографировал все и уехал.

Сейчас специалистам предстоит провести проверку и выяснить все обстоятельства произошедшего. Владельцы же поврежденных машин с собственника кабеля намерены взыскать компенсацию за причиненный ущерб.