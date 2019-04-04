2019-04-04T23:43:05+03:00
Кострома

Арест с машин дома милосердия в Красносельском районе должен снять суд

В судебные инстанции передан иск о снятии ареста с машин Дома милосердия Красносельского района
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Напомним, два уазика приюта для стариков в Костромской области были арестованы судебными приставами за долги муниципалитета.

Арест не означает, что машины опечатаны и изъяты, транспорт по-прежнему обслуживает социальную гостиницу в полном объеме. Это подтверждают и судебные приставы, и местная администрация, и сам приют.

Более того, судебные приставы однозначно заявили – постановление о начале реализации машин не подписывалось и не готовилось. Все понимают, что это крайнее решение, которого необходимо избежать.

Администрацией муниципалитета предприняты необходимые усилия для решения правового казуса, который привел к аресту машин - проведены переговоры со службой судебных приставов, выплачена значительная часть долга, в связи с которым было описано имущество муниципалитета, подготовлены предложения о замене арестованных машин другим имуществом.

«Одиноких стариков нельзя обижать. Будем делать все, чтобы защитить их интересы», - комментирует глава района Алексей Стецура.

Именно муниципалитет помог приюту подготовить все документы для обращения в суд для снятия ареста с машин – в соответствии с законодательством именно у приюта для этого есть необходимые правовые основания.

В самом Красносельском районе недоумевают – как исключительно юридический вопрос перешел в политическую плоскость. При отсутствии каких-либо документов о готовящейся продаже машин были распространены слухи о том, что вопрос об этом решён.

Напомним, арестованные машины несколько лет назад были подарены иностранным благотворительным фондом именно для нужд приюта. Тогда учреждение было муниципальным, и УАЗы в соответствии с законодательством приняли на баланс района. Но с обременением – для потребностей самого приюта.

В прошлом году дом милосердия взял на попечение местный православный приход. Администрация района начала процесс передачи муниципального имущества, в том числе, транспорта. Машины на баланс дома милосердия при церкви передать не удалось, так как на транспортные средства судебные приставы наложили арест из-за долгов муниципалитета.

В администрации района заявили однозначно – как только судом будет снят арест с машин муниципалитета, автомобили сразу же будут переданы в приют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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