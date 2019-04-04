В Рыбинске завершена модернизация очистных сооружений

Благодаря этому теперь все канализационные стоки поселка Слип будут направлены на центральные очистные сооружения города.

Руководитель регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев побывал на всех площадках, задействованных в модернизации, на старых очистных, которые планируют закрывать, а также в поселках Слип и Копаево, чтобы оценить итоги проведенной работы.

– Очистные сооружения, построенные в 1970 годах, уходят в прошлое. Это большой шаг в улучшении экологической обстановки в этом районе, – рассказал Александр Николаев. – Проект реализован в рамках инвестиционной программы Северного водоканала с целью улучшения качества питьевой воды в Ярославской области. Эта работа – одно из главных направлений новой экологической политики, инициатором формирования и реализации которой в регионе выступил губернатор Дмитрий Миронов.

Модернизация предусматривала два этапа: строительства дюкера и наружных сетей канализации. Стоимость проекта – около 63 миллионов рублей.

– Общая протяженность канализационного коллектора с дюкером через Волгу составила почти 5,5 тысячи метров, – рассказал генеральный директор ГП ЯО «Северный водоканал» Станислав Маклаков. – Длина подводной части – 651 метр, трубопровод проложен на глубине от 3 до 6 метров ниже дна реки. Пропускная способность коллектора – 6 тысяч кубометров в сутки.

Станислав Маклаков добавил, что на старых очистных остается только канализационная станция перекачки стоков. Она будет усилена мощными насосами, которые позволят избежать перегрузок в сетях во время паводков.

Комплексная работа по модернизации сетей будет продолжена. Подготовлен и отправлен на согласование в Минстрой РФ перечень объектов капитального строительства, которые планируется создать в рамках федеральных проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода».