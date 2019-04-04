2019-04-04T18:22:21+03:00
Общество

В Рыбинске завершена модернизация очистных сооружений

Сегодня они введены в эксплуатацию
Мария СОКОЛОВА
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В Рыбинске благодаря проведенной модернизизации теперь все канализационные стоки поселка Слип будут направлены на центральные очистные сооружения города.В Рыбинске благодаря проведенной модернизизации теперь все канализационные стоки поселка Слип будут направлены на центральные очистные сооружения города.Фото: Правительство Ярославской области
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Благодаря этому теперь все канализационные стоки поселка Слип будут направлены на центральные очистные сооружения города.

Руководитель регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев побывал на всех площадках, задействованных в модернизации, на старых очистных, которые планируют закрывать, а также в поселках Слип и Копаево, чтобы оценить итоги проведенной работы.

– Очистные сооружения, построенные в 1970 годах, уходят в прошлое. Это большой шаг в улучшении экологической обстановки в этом районе, – рассказал Александр Николаев. – Проект реализован в рамках инвестиционной программы Северного водоканала с целью улучшения качества питьевой воды в Ярославской области. Эта работа – одно из главных направлений новой экологической политики, инициатором формирования и реализации которой в регионе выступил губернатор Дмитрий Миронов.

Модернизация предусматривала два этапа: строительства дюкера и наружных сетей канализации. Стоимость проекта – около 63 миллионов рублей.

– Общая протяженность канализационного коллектора с дюкером через Волгу составила почти 5,5 тысячи метров, – рассказал генеральный директор ГП ЯО «Северный водоканал» Станислав Маклаков. – Длина подводной части – 651 метр, трубопровод проложен на глубине от 3 до 6 метров ниже дна реки. Пропускная способность коллектора – 6 тысяч кубометров в сутки.

Станислав Маклаков добавил, что на старых очистных остается только канализационная станция перекачки стоков. Она будет усилена мощными насосами, которые позволят избежать перегрузок в сетях во время паводков.

Комплексная работа по модернизации сетей будет продолжена. Подготовлен и отправлен на согласование в Минстрой РФ перечень объектов капитального строительства, которые планируется создать в рамках федеральных проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода».

ИСТОЧНИК KP.RU

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