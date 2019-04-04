Режет провода и угрожает расправой: социальная террористка держит в страхе целый подъезд ярославской пятиэтажки

Жители дома №41 по улице Панина в Дзержинском районе Ярославля в отчаянии. А причина этому – неадекватная соседка, которая держит в страхе целый подъезд пятиэтажки.

- Живет эта женщина у нас около двух лет. И раньше была со странностями. Но с марта началось совсем страшное. Она обрезает телевизионные и интернет-кабели на лестничной площадке, разбила нам глазок, обвиняет в том, что мы проникаем к ней в квартиру, пускаем ей газ, - рассказала жительница подъезда Виктория Осипова.

Другие соседи рассказали, что неадекватная соседка бьет и кидает с балкона вниз стекла, доски. Из-за нее не работал целый стояк отопления. Причем, ремонтников в квартиру она не пускала. А еще женщина зачем-то закрыла все вентиляционные окна в подвале.

- Самое страшное, что она угрожает расправой. Нам страшно за себя и за детей, - жалуются жители подъезда.

Женщина кидала с балкона стекла и доски. Фото: предоставлено жителями.

Люди много раз писали заявления в полицию, но пока результата нет. На днях свою историю они выложили в соцсети. Ситуация вызвала волну возмущения среди ярославцев. Откликнулась даже мэрия. Но никаких нарушений не нашла.

- Территориальной администрацией Дзержинского района мэрии совместно с управляющей домом организацией проведен осмотр жилого дома №41 по улице Панина и прилегающей к дому территории. В ходе осмотра установлено, что продухи частично открыты, территория от мусора очищена. По вопросу нарушения общественного порядка необходимо письменно обратиться к руководителю ОМВД России по Дзержинскому городскому району, - говорится в сообщении органов власти.

Правда, после того, как историю вынесли на обсуждение всего города, социальную террористку все-таки увезли в психушку. Надолго ли? Люди со страхом ждут ее возвращения. И всерьез подумывают о смене места жительства. Такая ситуация, бесспорно, возмущает. Почему нормальные люди вынуждены дрожать от страха из-за одной психически нездоровой дамы в своем собственном доме?

Между тем, специалисты заверяют, что выход есть. Например, можно обратиться в суд с иском о выселении нарушительницы общественного порядка. Еще один путь – действовать через прокуратуру.

- Практика выселения людей по решению суда существует. Хоть и редко, но такое происходит, - рассказали нам в пресс-службе прокуратуры Ярославля, когда мы обращались к ним по другой похожей ситуации. – Жильцы могут обратиться к нам, написав коллективное заявление. К нему нужно приложить все накопленные видеоролики, фото и прочие материалы. Прокуратура проведет собственную проверку, и, если нарушения, действительно, есть, поможет сдвинуть дело с мертвой точки.

Напомним, в Ярославле один из жителей девятиэтажки собрался взорвать подъезд. Трагедии удалось избежать благодаря двум молодым парням.