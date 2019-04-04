Приехал на Чемпионат по футболу и остался: из Ивановской области выдворили нелегала-нигерийца

Приехал поболеть за своих и остался в России. Гражданина Нигерии незаконно провел в нашей стране почти год. Мужчина жил в Ивановской области до тех пор, пока его не задержали правоохранители.

Оказалось, что он приехал в Россию в прошлом году по паспорту болельщика мундиаля. Но на родину так и не вернулся.

- Я бежал, у меня там проблемы. Прятался здесь, – объяснял полицейским мигрант.

Нигериец хотел навсегда остаться жить в России. Но никаких законных оснований для этого у иностранца не нашлось. В итоге суд постановил – выдворить африканца восвояси.

Вместе с ним из Ивановской области также выслали двух нелегалов-узбеков, которые приехали в Россию подзаработать.

- Граждане других государств, не имеющих документов, подтверждающих право пребывания на российской территории, и уклоняющихся от выезда из страны, судебные приставы препроводили до пункта пропуска через государственную границу РФ, - сообщили в УФССП по Ивановской области.

Теперь по закону в течение пяти лет эти иностранцы не смогут вернуться на территорию нашего государства.

Между тем, по некоторым данным, после Чемпионата мира по футболу в России остались около пяти тысяч иностранных граждан, приехавших в качестве болельщиков.