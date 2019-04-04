«Здесь мои родные люди по крови» : «Португальская принцесса» 10 лет живет в ярославской глубинке

- Так, а я вам зачем? Поезжайте, она взрослая девушка, поезжайте сами. С днем рождения поздравить? А, ну тогда я с вами, созвонимся вечером, - проговорил женский голос в трубке.

Наталья Зарубина собиралась поехать со мной из Ярославля в Пречистое, где живет ее дочь Сандра. Вечером мы созвонились и договорились обо всем еще раз, но с прошлого раза голос Натальи сильно изменился - было предсказуемо, что утром она не возьмет трубку, и я поеду знакомиться с именинницей один. В моем кармане лежало 16 свечек для торта, а рядом на сиденье - букет цветов. Интересно, она могла видеть такие в Португалии?

Ребенок без гражданства

Десять лет назад 6-летняя Сандра оказалась в центре внимания мировых СМИ. Ребенка через суд вернули в Россию из заграницы, где свое счастье попытала ее мать. Попытала так, что девочку воспитывали чужие люди, а саму женщину депортировали.

Все началось в 2001 году. Наталья Зарубина улетела на заработки в Португалию, нелегалом. Там она познакомилась с мужчиной, который находился на территории иностранного государства также не имея на это права. Через два года у них родилась девочка. Еще через два - отношения развалились, и Наталья осталась с малышкой на руках.

Работая то официанткой, то еще где-то, женщина не могла уделять дочери достаточно внимания. Однажды ее знакомая посоветовала матери-одиночке семейную пару, которая была готова понянчиться с маленькой Сандрой. Жуао и Флоринда Пинейру приняли девочку как родную. И оформили кое-какие документы, чтобы ребенка без гражданства, родители этот момент как-то упустили, можно было водить по врачам…

Фото: José Milhazes

Вторая (третья) семья

Интересно, какая она, Сандра… Мои мысли оборвал голос из навигатора, подтвердивший - я приближаюсь к цели. Свернув с трассы в поселок Пречистое, словно оказался в прошлом. Конечно, если не преувеличивать, он такой же, как и сотни других российских поселков. Вот магазин «Культовары». Вот дед в телогрейке курит на покосившейся остановке. Вот кот греется на крыльце недавно отстроенного супермаркета, так сильно не вписывающегося в пейзаж вокруг...

…Мне в большой двухэтажный дом на несколько семей. Фасад обшит сайдингом, окна пластиковые, на крыше – свежее железо. Поднявшись на второй этаж по чистейшему подъезду, я позвонил в звонок. Мне открыла 68-летняя Ольга Ивановна, бабушка «португальской принцессы», как 10 лет назад назвали девочку СМИ.

- А вы что, один? Ну, проходите, Сандра еще в школе.

Дедушка Сандры Сергей Николаевич крепко пожал мою руку. Не все 65-летние дедушки могут сжать ее так, как это сделал он. Пожилая пара стала для девочки уже третьей семьей и воспитывала внучку с любовью и ответственностью.

- Она приехала перепуганная! – смеется дед. - И, короче, было прохладно, а у нас в том доме была печь русская. Мы ее три дня оттуда не могли снять!

Ольга Ивановна и Сергей НиколаевичФото: Роман РЫЖИКОВ

Недетские игры

По словам бабушки, Наталья много работала, пока Сандрой занимались «няньки» - называть Пинейру «приемной семьей» Ольга Ивановна считает неправильным. Причем, молодая мать работала в разных городах, так что Сандру навещала так часто, как могла. А потом Наталью депортировали в Россию. Когда Жуао и Флоринда приехали за девочкой туда, где она с мамой ожидала перелета в новый «дом», это стало большим шоком для родной матери. Португальцы не захотели расставаться с ребенком, за которым ухаживали несколько лет. Сказали, что любят, и будут судиться.

Суды затянулись. Все это время Наталья общалась с Сандрой только в присутствии органов опеки. «Приемные родители» стращали девочку русскими медведями, русским голодом и русским холодом. А Наталью обвинили в распутстве, и всячески уничижали ее как мать. Переломный момент настал, когда удалось оформить ребенку российское гражданство, и через какое-то время Сандра вернулась домой, в Россию…

Я - Сандра

3 апреля Сандре исполнилось 16 летФото: Роман РЫЖИКОВ

Из коридора раздался щелчок дверного замка, и зашуршала располагаемая на вешалку куртка.

- Сандра? – громогласно вопросил из своего кресла дедушка.

- Да.

Заметив чужую обувь в прихожей, девочка прошмыгнула мимо гостиной сразу в кухню, блеснув глазами в мою сторону. Большущие взрослые серые глаза не смогли скрыть подростковое любопытство. Смекнув, бабушка отправила меня знакомиться.

- Я - Сандра.

Тихий и одновременно твердый голос. Девочка прекрасно знает свою историю и помнит, если не все, то очень многое. Но сейчас ее это не тревожит. Она готовится к экзаменам и собирается дальше, в десятый класс. Играет в волейбол, делает уроки и любит фантастику. Встречается с мальчиком из школы, помогает родственникам, какая бы не понадобилась помощь. Сама встает по утрам и готовит завтрак. Не гуляет допоздна и собирается стать журналистом.

- Времени достаточно, если его не тратить впустую.

В школе у Сандры тоже все хорошо. Любимый предмет - русский языкФото: Роман РЫЖИКОВ

Новый дом

Сменив жаркую Португалию на деревянный дом в русском «селе», Сандра довольно быстро заговорила по-нашему, пошла в садик и завела там друзей, с которыми до сих пор вместе. Сначала с русским языком, конечно, были трудности, но потом он полностью вытеснил «родной» португальский. Какое-то время Жуао и Флоринда звонили девочке, но она их уже с трудом понимала. Это стало очередным поводом для скандала из серии «Нам не дают общаться с ребенком». Но когда «родители» приехали в Россию, они все поняли. И иностранные репортеры все поняли тоже - Сандра – русская.

Со временем она привыкла к нашей еде, к нашим людям и к нашему холоду.

- Когда я сюда приехала, все было новым, - вспоминает Сандра. - Но я считаю, хорошо, что переехала в Россию. Здесь мои родные люди по крови. И потом, я бы все равно рано или поздно узнала, что приемная. Может быть, была бы очень недовольна, что меня оставили с чужими людьми.

Дома у Сандры чистота и порядок. Сюда семью переселили из аварийного старого дома, где девочка провела детствоФото: Роман РЫЖИКОВ

Родная кровь

Первое время после воссоединения с дочерью Наталья работала продавщицей недалеко от дома: то в Пречистом, то в соседнем селе. А потом перебралась в Ярославль. От дома на работу добиралась на попутках – проезд в автобусе был слишком дорогим для невысокой зарплаты. Люди говорили всякое.

- Мне соседка говорит: «Серега, у тебя дочь-то на трассе работает!» - со смехом вспоминает Сергей Николаевич.- А я на дураков не обижаюсь, говорю: « А ты старая, к ней в напарницы хочешь? Так там, говорят, возрастной ценз - не пройдешь!»

Сейчас Наталья Зарубина снимает жилье и работает в Ярославле постоянно. С дочерью видится редко. О своих отношениях с мамой Сандра говорит, как будто неохотно. Тем не менее, детская фотография Натальи висит у девочки над рабочим столом – похожи как две капли воды.

Ольга Ивановна тоже лишнего о дочери не говорит: помогает, мол, деньгами, бывает, приезжает, в городе у нее мужчина.

Наталья Зарубина уехала из Пречистого на заработки и осталась в ЯрославлеФото: Роман РЫЖИКОВ

Заветное желание

- Ой, а мы на прошлой неделе такой торт тоже ели, - улыбнулась, сморщив нос, именинница. - Вернее, объелись.

Сандра задула 16 свечей и улыбнулась. Она призналась, что считает себя вполне счастливой. В 18 лет девочка собирается съездить в Португалию к той своей семье. С ними она, кстати, поддерживает связь – общается в Facebook через переводчик. Родня в их общение не только не вмешивается, но и не препятствует.

Кажется, у «португальской принцессы» все складывается хорошо, кто бы что не говорил. В свои 16 она уже знает, чем хочет заниматься в будущем, знает цену деньгам, умело распоряжается своим временем и ни на что не обижается.

Но глаза Сандры не врут:

- Я бы очень хотела, чтобы вся эта история сложилась по-другому. Чтобы взрослые решили все мирно, без скандалов, и мы могли ездить друг к другу в гости, понимаете? Все могло быть совершенно иначе…