2019-04-04T11:57:53+03:00
Здоровье

В диализном центре Ярославской областной больницы установлено новое оборудование

Оно получено при содействии департамента здравоохранения и фармации правительства региона
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
В Ярославской областной больнице благодаря региональному департаменту здравоохранения и фармации заменены все 11 аппаратов искусственной почки.В Ярославской областной больнице благодаря региональному департаменту здравоохранения и фармации заменены все 11 аппаратов искусственной почки.Фото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Заменены все 11 аппаратов искусственной почки – на современные, немецкие, и система для приготовления диализирующего раствора. Закуплены кресла и кровати для пациентов. Кроме того, организовано диализное место в реанимационном отделении для лечения острой почечной патологии. Стоимость техники составила 15 миллионов рублей.

Региональный департамент здравоохранения и фармации уделяет большое внимание развитию материально-технической базы отделения гемодиализа и приобретению для него современного оборудования.

– Сейчас в отделении гемодиализа получают помощь около 60 пациентов с хронической болезнью почек. Также более 120 пациентов в год поступают с острым почечным повреждением, – рассказал директор областного департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – У больницы очень высокая хирургическая активность, отделение диализа проводит лечение сложнейших случаев, связанных с нарушением функции почек. Старое оборудование было изношено почти на 100 процентов. Теперь больница сможет увеличить объемы оказания помощи жителям региона.

Кроме того, в планах – внедрение перитонеального диализа в лечение пациентов с хронической почечной патологией. Это один из способов очистки крови, который используют, когда у больного выявлены сбои в работе почек и когда обычный гемодиализ строго запрещен.

Отделение гемодиализа в Ярославской областной клинической больнице работает с 1967 года. В связи с тем, что врачи чаще стали выявлять острые почечные повреждения и своевременно оказывать заместительную терапию, количество диализных процедур с каждым годом растет.

– Если в 2017 году на базе нашего центра было выполнено 7900 процедур, то на 2019 год план уже 10 тысяч процедур, – сообщил директор областной больницы Василий Тубашов. – Работа центра постоянно совершенствуется. Мы будем и дальше развивать острый диализ: более полно использовать ряд процедур в лечении пациентов с острым почечным повреждением.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Ярославский «Авиценна» доступен всем
На финишную прямую выходит проект «Комсомольской правды», получивший название «Клиника года 2018». Наши читатели путем народного голосования выбирают лучшие медицинские учреждения Ярославля. В число претендентов на победу входит и медицинский центр «Авице
Дела сердечные: как уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний
Гипертония, инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность, ревматизм сердца… Сердечно-сосудистые заболевания – непререкаемый лидер среди причин смерти в мире: каждый год от них умирает около 17,5 млн человек
Как приучить школьников к здоровому образу жизни
Родители, педиатры, учителя — кто отвечает за здоровье детей? Беседуем с руководителем лаборатории профилактики хронических неинфекционных заболеваний у детей и подростков ГНИЦ профилактической медицины, профессором, д.м.н. Александром Александровым
Сколько нужно двигаться, чтобы оставаться здоровыми
Гиподинамия - одна из самых распространенных причин различных болезней цивилизации. Лишь четверть россиян регулярно занимаются спортом, но каждый из нас может уделить несколько минут в день на движение [сколько нужно заниматься в зависимости от возраста]
Новости 24
Ярославская семья осталась без газа из-за долгов по коммуналке
Ушел из жизни рыбинский журналист
В Ярославле вор-рецидивист пришел в магазин с игрушечным пистолетом и требовал деньги
Участники открытого чемпионата России по Dota 2 смогут сыграть с командой КБУ на проекте «Стрим хата Дреда»
Ярославна установила свой забор на проезжей части и отказывалась его демонтировать
В Ярославле пройдет акция против объединения Волковского театра
На видео попало, как подростки в Ярославле прыгают по льдинам
Власти Дагестана хотят назвать одну из своих улиц в честь ярославского хоккеиста Ивана Ткаченко
На Волжской набережной упала секция металлического забора
В городе начался танцевальный фестиваль «Ярославская весна»
Бывший губернатор Ярославской области Ястребов отметился в самом низу рейтинга власти
Ярославские школьники сходили в Волковский театр, чтобы познакомиться с закулисными профессиями
Депутат-коммунист написал заявление об уходе из муниципалитета Ярославля
В Ярославле началась борьба с подъездными грызунами
Осужденные исправительной колонии подарили спортивно-адаптивной школе деревянные скамейки
В Ярославской области двое мужчин отомстили знакомому и сожгли его дачу за 1,5 миллиона рублей
Сын раздавленной ледяной глыбой в Ярославле женщины отвез маму в реабилитационный центр
Двое пострадавших: в Ярославле иномарка наехала на грузовик с включенной аварийкой