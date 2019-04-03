В Ивановской области пьяный водитель устроил серьезное ДТП. Происшествие случилось 2 апреля в 16 часов 30 минут на улице Кинешемской в Вичуге. Автомобиль «Тойота-Авенсис» врезался в двигавшуюся по встречке машину «Шевроле-Нива». По предварительной информации, 54-летний мужчина, который был за рулем «Тойоты», находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. Сам он не пострадал. А вот 44-летний водитель второй машины получил ушиб головы.

- После оказания медицинской помощи от госпитализации он отказался, - добавили в УМВД России по Ивановской области.

В ходе проверки сотрудники ГИБДД выяснили, что в июле прошлого года виновник аварии уже был наказан за отказ от медицинского освидетельствования на присутствие алкоголя в организме. Тогда его лишили права управления автомобилем на 10 месяцев. Судя по всему, мужчина так и не встал на путь исправления. За повторное правонарушение ему светит уже уголовная ответственность. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.